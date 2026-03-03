최민호 세종시장 "중동사태 대비해 '기업·시민 지원' 강화해야"

최 시장 "에너지·수출 업종 충격 우려...대응반 단계적 운영" 강조
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 최민호 세종시장이 최근 중동 지역에서 발생한 무력 충돌 상황과 관련해 석유 수입 지연 등으로 인해 빚어질 수 있는 지역 내 기업과 시민 어려움에 대비해 철저히 준비할 것을 당부했다.
최민호 시장은 3일 시청 집현실에서 간부회의를 통해 "미국-이란 전쟁에 따라 국제유가와 해상운임이 상승하고 환율변동성이 확대될 가능성이 높다"며 시 차원에서 대비할 것을 주문했다.
시는 전날 이승원 경제부시장을 총괄로 하는 중소기업 피해 대책 대응반을 구성해 상황 종료 시까지 중동사태 대외 리스크로 인한 지역 내 기업 영향을 지속 모니터링하고 있다.
시에 따르면 지역 내에는 정유·석유화학 기업이 없어 직접적인 피해는 없을 것으로 예측되나 갈등 장기화 시 플라스틱·고무, 유기화학물질, 비료·질소 화합물 관련 기업을 중심으로 한 영향이 불가피할 것으로 전망된다.
이에 시는 ▲피해상황 조사▲피해기업 신고센터 운영▲수출전문가 및 판로 상담 지원▲경영안정자금 우대금리▲해외물류비 우선 지원 등을 선제적으로 지원한다는 방침이다.
최민호 시장은 "전쟁이 장기화 될 경우 에너지 및 수출 업종을 중심으로 큰 충격이 우려된다"며 "피해 사실을 면밀히 점검하고 사태 확산 추이에 따라 대응반을 단계적으로 확대 운영하자"고 강조했다.
아울러 지역 내 거주 중인 이란 국적 노동자와 다문화가정 등에 대한 인도적 차원 지원 방안도 함께 마련할 것을 요청했다.
최민호 세종시장은 "지역 내 거주 중인 이란 국민들을 위해 시 차원에서 도움을 줄 수 있는 일이 있는지 강구하고 요청사항에 귀 기울일 수 있는 소통 창구를 마련해 달라"고 말했다.
한편 이날 최민호 시장은 삼일절에도 행사 준비에 힘쓴 직원들에게 감사의 뜻을 전하고 봄철을 맞아 계절적 위험요인에 대한 철저한 대응을 주문하기도 했다.
