'명유정 해트트릭' 북한, 우즈벡에 3-0... 아시안컵 첫 판 완승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 16년 만의 아시안컵 무대에 나선 북한 여자축구가 통산 네 번째 우승을 향해 힘차게 출발했다. 북한 여자 대표팀은 3일 호주 시드니 웨스턴 시드니 스타디움에서 열린 2026 AFC 여자 아시안컵 B조 1차전에서 우즈베키스탄을 3-0으로 완파했다.
국제축구연맹(FIFA) 랭킹 9위로 아시아 2위에 올라 있는 북한은 49위 우즈베키스탄을 상대로 볼 점유율 80.8%-19.2%, 슈팅 수 28-1(유효슈팅 6-0)을 기록하는 압도적인 경기력을 펼쳤다.
전반 6분 만에 명유정(4.25축구단)의 선제골로 균형을 깬 북한은 전반 24분과 41분 명유정이 잇따라 페널티킥을 성공시키며 전반을 3-0으로 앞선 채 마쳤다. 후반에도 북한의 공세는 크게 달라지지 않았다. 전방 압박과 측면 공략을 바탕으로 계속해서 우즈베키스탄 진영 깊숙이 침투하며 네 번째 골을 노렸지만 슈팅이 조금씩 빗나가면서 추가 골은 나오지 않았다.
북한은 2010년 중국 대회에서 준우승을 차지한 뒤 2011년 독일 여자월드컵에서 발생한 금지약물 사태로 5명이 도핑 양성 반응을 보이면서 국제축구연맹(FIFA) 징계를 받아 2014년 베트남 대회 출전권을 잃었다. 이어 2018년 요르단 대회 예선 탈락, 2022년 인도 대회 불참으로 3개 대회 연속 본선 무대에 서지 못했다. 2001·2003·2008년 세 차례나 아시아 정상에 올라 중국(9회)에 이어 최다 우승 공동 2위에 올라 있는 북한은 이번 호주 대회를 통해 16년 만에 아시안컵 본선으로 출전했다.
중국, 방글라데시와 함께 B조에 속한 북한은 6일 방글라데시, 9일 중국과 차례로 맞붙으며 8강행을 노린다. 중국과의 B조 최종전이 조 1, 2위를 가를 '빅매치'가 될 전망이다. 조별리그 성적에 따라 8강 등 토너먼트에서 '남북전'이 성사될 수도 있다. 앞서 이란을 3-0으로 꺾은 한국은 A조에 속해 있으며 5일 필리핀, 8일 호주와 차례로 조별리그를 치른다.
