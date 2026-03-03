인천지하철 1호선 송도 8공구 연장선 예비타당성 조사…인천시, 대응 용역 진행

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 인천지하철1호선 송도 8공구 연장선의 정부 예비타당성 조사 준비에 들어갔다.
인천시는 4020억 원을 들여 인천1호선 송도 마지막 역인 송도달빛축제공원역에서 8공구 내 미송중학교까지 1.74km를 연장하고 2개 정거장을 신설하는 방안을 추진 중이다.
인천시는 3일 인천1호선 송도8공구 연장사업의 '예비타당성 대응 연구용역'을 발주했다고 밝혔다.
이번 용역은 기획재정부와 한국개발연구원(KDI)의 심사를 통과하기 위한 선제적 전략으로 약 1억4000만 원 규모이다.
철도 전문기업 ㈜도화엔지니어링이 경제성(B/C) 분석과 기술 타당성을 보완하고 인천연구원이 지역 정책 타당성(AHP) 논리를 개발하며 민관 '투트랙 전략'으로 모든 변수에 대응한다.
송도8공구에는 현재 5만명 이상의 주민이 살고 있지만 지하철 접근성이 낮아 교통 불편이 크다. 용역에서는 주민 교통 실태를 정밀 조사해 수요를 데이터로 입증, 정책 타당성을 강화할 계획이다.
유정복 인천시장은 "송도8공구 연장은 주민들의 교통 편의를 위한 핵심 사업"이라며 "철저한 준비로 예타를 통과, 편안하고 안전한 도시철도 시대를 열겠다"고 강조했다.
