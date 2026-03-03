나광국 무안군수 출마선언 "통합 시대, 무안의 기회 놓치지 않겠다"

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 나광국 전남도의원(더불어민주당)이 3일 무안국제공항에서 기자회견을 열고 "통합의 시대, 무안의 기회를 절대 놓치지 않겠다"며 무안군수 출마를 공식 선언했다.
나광국 의원은 "전남과 광주의 행정통합과 군공항 이전 등 거대한 변화의 흐름 속에서 무안이 중심 역할을 해야 한다"며 "이제는 과거의 입장이 아니라 전략과 주도권이 중요하다"고 강조했다.
그는 "무안국제공항은 무안의 과거와 현재, 미래가 공존하는 상징적인 공간이자 새로운 도약의 출발점"이라며 "군민과 함께 통합 행정의 메카, 서남권 성장의 중심지로 무안을 발전시키겠다"고 밝혔다.
의정활동 성과와 관련해 나 의원은 "8년간 도의회에서 예산 확보와 조례 제정을 주도하며 갈등을 정책으로 해결해왔다"며 "무안 아침급식 조례 제정, 청년정책 구조화, 교통 인프라 확충을 통해 결과로 증명했다"고 말했다.
나 의원은 "공개 행정과 전략적 협상을 군정 운영의 원칙으로 삼고 모든 회의를 군민에게 투명하게 공개하겠다"며 "감정이 아닌 데이터와 전략으로 행정을 전환하겠다"고 약속했다.
또 "무안은 전남도청 소재지이자 공항·철도가 결합된 전국 유일의 전략 거점으로, 통합 행정과 스마트 산업의 중심으로 도약할 잠재력이 크다"며 "군민과 함께 통합의 새로운 시대를 열겠다"고 전했다.
