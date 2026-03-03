충남대 이영석 교수팀, 차세대 이차전지 음극기술 확보

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 차세대 리튬이차전지 성능을 획기적으로 높일 신기술이 충남대에서 개발됐다.
충남대학교는 응용화학공학과 이영석 교수 연구팀이 질소삼불화(NF3)를 이용한 정밀 불소화 공정을 통해 실리콘과 탄소나노튜브를 결합한 차세대 실리콘계 음극소재를 개발하는데 성공했다고 3일 밝혔다.
이번 연구 결과는 국제 저명 학술지인 'Chemical Engineering Journal'(IF: 15.1, JCR 3.0%)에 최근호에 게재됐다. 이번 연구에는 이영석 교수가 교신저자, 명성재 박사과정생이 제 1저자로 참여했다.
이번에 연구진이 개발한 CNT/SiOxFy/C 복합체는 NF3 정밀 불소화로 형성된 요크–쉘(Yolk-Shell) 구조와 안정한 계면을 통해 실리콘의 부피 팽창을 효과적으로 흡수하면서 전자·이온 전달 경로를 확보해 실리콘계 음극의 구조적 안정성과 장기 신뢰성을 크게 향상시킨 고성능 리튬이차전지 음극 소재로 평가된다.
이번 개발은 차세대 고에너지 밀도 리튬이차전지 및 ESS·전기차 배터리 등 고성능 응용 분야에서 실리콘 기반 음극 설계의 새로운 방향을 제시했다는 평가를 받고 있다.
한편 이영석 교수는 미국 스탠퍼드대와 세계적 출판기업인 엘스비어(Elsevier)가 공동발표한 '세계 상위 1% 과학자'로 선정되는 등 탄소재료화학 분야를 선도하는 세계적 연구자로 평가받고 있다. 제 1저자인 명성재 박사과정생 또한 대학원 대통령장학생으로 리튬이차전지용 음극재 연구를 수행하고 있다.
gyun507@newspim.com