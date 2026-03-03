수원시, 드론과 가상 현실 융합 국공유지 스마트 관리 체계 본격 가동

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 드론과 360° 가상 현실(VR) 기술을 융합한 국공유지 스마트 관리 체계를 본격 가동한다고 3일 밝혔다.
이번 사업은 공유재산 관리·활용 특수 시책의 핵심 과제다. 드론 정사영상과 지적측량, 360° 가상 현실(VR) 기술을 행정 업무에 전면 도입해 고정밀 공간정보 데이터를 구축하는 것이 골자다. 외부 용역에 의존하지 않는 '비예산 직접 행정'이다.
담당 직원이 드론으로 고정밀 정사영상을 촬영하고 360° 가상 현실(VR)로 현장 데이터를 수집·보정까지 수행한다. 행정 전문성을 높이고 예산 절감 효과도 거둘 것으로 기대된다.
구축된 국공유지 공간정보 데이터는 '수원시 공간정보통합플랫폼'을 통해 시각화된다. 플랫폼에서는 ▲지적도·드론 정사영상 정밀 중첩 분석 ▲실제 점유 현황 데이터 반영 ▲분쟁지·의심지의 360° 가상 현실(VR) 이미지 연동 등을 구현한다. 현장 방문 없이 사무실에서 필지별 점유 현황을 5cm 내외 정밀도로 확인할 수 있다.
수원시는 불법 점유가 의심되거나 관리가 까다로운 공유재산을 우선으로 선정해 집중적으로 데이터를 구축할 계획이다. 수집된 입체 데이터는 변상금 부과, 대부계약 관리 등 실무 행정의 객관적인 증거 자료로 활용된다.
수원시 재산관리과 김주찬 과장은 "2026년을 공유재산 관리 디지털 전환의 원년으로 삼겠다"며 "직원들의 전문 역량을 적극적으로 활용해 시민의 소중한 재산인 국공유지를 더 투명하고 체계적으로 관리하겠다"고 말했다.
