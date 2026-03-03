독학재수 이투스247학원 'MY247 앱' 리뉴얼 오픈

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이투스에듀㈜의 자회사 이투스ECI㈜에서 운영하는 독학재수 전문 이투스247학원이 학습관리와 학부모 상담 강화를 위해 'MY247앱'을 전면 리뉴얼했다고 밝혔다.
이번 리뉴얼은 학습 관리의 정밀도와 사용자 편의성을 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다. 새롭게 개편된 MY247 앱에는 △개인별 학습 현황을 확인할 수 있는 대시보드 △나와 최상위권의 순수 공부 시간을 비교할 수 있는 247 순공 랭킹 △인강·교재 검색 및 추천 기능을 고도화해 개인 맞춤형 학습 콘텐츠를 추천받을 수 있는 기능이 추가됐다.
또한 △1:1 질문 예약 기능을 통해 과목별 전문가에게 실시간 질의응답 예약이 가능하며 △담임선생님과 학습 계획을 맞춤 설계하는 나만의 시간표 기능을 통해 학습 로드맵을 완성할 수 있다. 월간 리포트 및 플래너 기능 역시 UI·UX를 전면 개선해 학습 흐름 관리가 더욱 직관적으로 이루어질 수 있도록 설계했다.
이투스247학원은 10여 년간 독학재수학원 운영을 통해 축적한 학습 데이터를 바탕으로 재수 관리 시스템을 구축해 왔다. 이번 MY247 앱 리뉴얼은 재수생의 순공 시간 관리와 학습 전략 수립을 모바일로 확장한 재수 관리 플랫폼으로, 재수 성공을 위한 학습 경쟁력을 강화할 전망이다.
이투스247학원 관계자는 "MY247 앱 리뉴얼은 단순한 기능 개선이 아니라, 학습 데이터를 기반으로 학생 개개인의 학습 전략을 더욱 정밀하게 지원하기 위함"이라며 "앞으로도 학습 관리 고도화를 통해 합격 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.
이투스247학원 재원생이라면 누구나 MY247 앱의 모든 기능을 무료로 이용할 수 있다. 한편, 이투스247학원은 전국 62개 지점과 이투스247독학기숙학원, 이투스247이천기숙학원, 이투스247안성기숙학원에서 학습 관리 프로그램을 운영하고 있다.
whitss@newspim.com