2026.03.06 (금)
이은형 건정연 연구위원, 전남개발공사 투자사업 심사위원 연임 위촉

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 이은형 대한건설정책연구원 연구위원(사진)이 '전남개발공사 투자사업심사위원회' 위원에 연임위촉됐다. 연장된 임기는 2028년 3월까지다. 이 연구위원은 전남개발공사의 '기술자문위원회 위원'도 맡고 있다.

위원회는 투자사업 운영규정에 따른 투자사업 관련 의사결정, 계속사업의 변경사항 심의, 타법인 출연·출자에 대한 의사결정 등을 맡는다.

이은형 연구위원은 건설산업 및 건설·부동산 부문의 전문인력으로 ▲부산도시공사 ▲충북개발공사 ▲경기도시공사 ▲강원도개발공사 ▲전남개발공사 ▲시흥도시공사 ▲성남도시개발공사 ▲군포도시공사 ▲한국자산관리공사(캠코) ▲한국철도공사(코레일) ▲국가철도공단(구 한국철도시설공단) ▲한국광해관리공단(현 한국광해광업공단) 등 국가·지방공기업의 투자심의·자문위원직을 다수 역임했다.

이밖에도 충북도청, 안양시, 의왕시, 서울 관내 등 7개 지자체와 자치구에서 건축위원회 위원으로 활동했다. 경기도를 비롯한 12개 지자체 등에서 경관위원회 위원을 맡는 등 건축·경관·도시계획·교통 분야 전반에서 폭넓은 경력을 쌓았다. 아울러 경영, 건축, 국제관계와 문화를 전공해 기업경영과 건설산업, 건설·부동산을 함께 다루는 전문인력으로도 평가된다.

donglee@newspim.com

