페르노리카코리아, 주요 싱글몰트 위스키 제품 가격 인하

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 페르노리카 그룹의 한국 법인인 주식회사 페르노리카코리아(Pernod Ricard Korea, 이하 페르노리카 코리아)는 지난 12월 15일부터 주요 싱글몰트 위스키의 가격 정책을 전략적으로 개편했다고 3일 밝혔다.
가격 인하 대상은 발렌타인 글렌버기 12년·발렌타인 글렌버기 15년과 더 글렌리벳 12년·더 글렌리벳 15년으로, 출고가 기준 최대 13%까지 인하된다. 회사 측은 가격 조정이 유통 채널에 반영되는 일정을 고려해 순차적으로 소비자 가격에 적용되기를 기대하고 있으며, 이를 통해 더 많은 소비자가 프리미엄 싱글몰트 위스키를 보다 합리적인 가격에 즐길 수 있을 것으로 보고 있다.
페르노리카 코리아는 이번 가격 정책 개편이 단순한 가격 조정이 아닌 전략적 조치라고 설명했다. 국내 싱글몰트 위스키 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 고객사와의 상생을 강화하고 소비자의 위스키 경험을 확대하기 위한 방향성이라는 것이다. 가격 경쟁력을 통해 시장 저변을 넓히고, 브랜드 접점을 강화하겠다는 의지가 담겼다.
오경훈 페르노리카 코리아 영업 전무는 "이번 가격 인하는 현재 성장하고 있는 싱글몰트 위스키 시장에 활력을 더하고, 고객사와의 상생은 물론, 소비자들에게 싱글몰트 위스키에 대한 접근성을 높이기 위한 전략적 결정"이라며 "앞으로도 고객사, 소비자, 그리고 한국 사회와 함께 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 다양한 방안을 모색하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com