李대통령, 싱가포르 국빈 성과 안고 필리핀으로…'3377' 우호 강화 기대

싱가포르서 공동선언문·MOU 5건 체결

필리핀에서도 국빈 일정…정상회담에 국빈만찬까지

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3일(현지시간) 싱가포르 국빈 방문 일정을 마무리 하고 필리핀으로 출국했다. 이 대통령은 싱가포르에서 양국의 자유무역협상(FTA) 개선 협상 개시 공동선언문과 소형모듈원자로(SMR)와 같은 과학기술·인공지능(AI) 분야 등 5건의 양해각서(MOU)를 맺는 성과를 품에 안고 필리핀으로 떠났다.

이 대통령은 이날 오전 9시 5분 싱가포르 창이 국제공항에 도착해 공군 1호기를 타고 필리핀으로 출국했다. 싱가포르 측에서는 데이비드 네오 문화·공동체·청소년장관, 웡 카이 쥔 주한싱가포르 대사, 해럴드 리 외교부 의전장, 우리 측에서는 홍진욱 주싱가포르 대사 내외가 나와 이 대통령을 환송했다.

이 대통령은 3일부터 오는 4일까지 필리핀을 국빈으로 방문한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 31일 오전 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령을 맞이하고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.31 photo@newspim.com

3월 3일은 한-필리핀 수교 77주년이 되는 '3377' 숫자로 각별한 의미를 지닌다. 필리핀에서 이 대통령은 첫 공식일정으로 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘을 추모하기 위해 리잘 기념비를 찾아 헌화한다. 이어 페르난디드 로마울데스 마르코스 주니어 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식에 참석할 예정이다.

이 대통령은 마르코스 대통령과 소인수·확대 정상 회담까지 함께 한 뒤 MOU 문건 교환식, 공동언론발표, 국빈 만찬까지 이어지는 일정을 소화한 뒤 필리핀 방문 첫날을 마무리한다.

위성락 청와대 국가안보실장은 전날 싱가포르 프레스센터에서 브리핑을 통해 "이 대통령과 마르코스 대통령은 지난해 아세안(ASEAN)과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 다자 무대는 물론 정상 간의 통화 등을 통해 정상 차원의 활발한 교류를 지속하고 있다"고 설명한 바 있다.

필리핀 2일차 일정으로 이 대통령은 4일 오전 마닐라 영웅묘지 내의 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고 생존해 있는 필리핀의 참전 용사와 후손들을 만날 예정이다.

이후 오후에는 한국-필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들을 격려하고, 마지막 일정으로 필리핀의 한인 동포들과 오찬간담회를 갖는다.

위 실장은 "이번 방문을 통해서 양국은 통상과 인프라, 방산 분야에서 그간 이뤄져 온 협력을 심화할 것"이라며 "원전과 조선, 핵심 광물 등 미래 유망 분야로 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대된다"고 전망했다.

pcjay@newspim.com