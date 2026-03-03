오픈생활건강·파랑에프앤비, 실버·건강 카테고리 사업 확대 위한 전략적 제휴

요양원 환자식 및 실버 용품 공급망 강화, '음식이 곧 약' 철학 적용

건강식 레시피 개발 및 사회공헌 확대, F&B 사업 진출 계획

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 오픈생활건강(대표 신진호)이 급식 전문기업 파랑에프앤비(대표 김홍범)와 손잡고 실버 및 건강 카테고리 사업 확대에 본격적으로 나선다.

양사는 이번 제휴를 통해 요양원 중심의 오프라인 실버 사업 공급망을 강화하고, F&B(식음료) 분야에서 공동 사업을 전개하기로 합의했다.

파랑에프앤비는 대기업 VIP 조리 경험을 가진 김홍범 대표의 '식약동원(음식이 곧 약이다)' 경영 철학을 바탕으로 단체 급식 및 요양원 식당을 위탁 운영하는 전문 기업이다. CJ프레시웨이의 인증 식자재를 사용해 당일 조리·소진 원칙을 고수하며, 장기 근속 조리사들이 어르신들을 위한 맞춤형 건강식과 환자식을 제공하는 것이 강점이다. 현재 경기 서북부 지역 5개 요양원에 급식을 공급하고 있으며, 올해 중 추가 사업장 오픈을 앞두고 있다.

이번 제휴를 통해 양사는 요양원에서 수요가 높은 환자식, 성인용 기저귀 등 실버 용품과 각종 메디컬 상품 공급에서 시너지를 창출할 계획이다. 특히 오픈생활건강은 자사 사업자 할인몰인 '오픈비투비'를 통해 경쟁력 있는 가격으로 실버 상품을 제공하고, 최근 출시한 '음용소금 원솔트' 등을 요양원에 납품하는 등 구체적인 협력 방안을 논의 중이다.

사업 확장성도 주목된다. 파랑에프앤비는 요양원 급식 노하우를 바탕으로 학교 및 학원 급식으로 영역을 넓히는 한편, 오픈생활건강의 메디컬 푸드 전문성을 접목해 특화된 건강·웰빙식 레시피 개발과 F&B 사업 진출을 준비하고 있다. 김홍범 파랑에프앤비 대표는 향후 무료 급식 및 사랑의 밥차 등 사회공헌활동으로의 확대 의지도 밝혔다.

김홍범 파랑에프앤비 대표는 "이번 제휴를 통해 기존 요양원 급식에 건강 및 의료 콘텐츠를 더한 원스톱 서비스를 제공하게 됐다"며 "양사의 경험과 네트워크를 살려 사업 확장성을 극대화할 것"이라고 말했다.

신진호 오픈생활건강 대표는 "행복한 노후를 보장하는 요양원 산업에서 '건강백세'를 돕는 비즈니스 모델을 운영하게 되어 뜻깊다"며 "건강 카테고리 강화를 통해 무병장수 기여와 사업 확장이라는 두 마리 토끼를 잡겠다"고 강조했다.

