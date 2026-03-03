제테마, 용인 필러 생산라인 대규모 증설 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료미용 전문기업 제테마는 경기도 용인시에 위치한 필러 제조소의 생산능력 확대를 위한 증설을 완료했다고 3일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 증설은 급증하는 글로벌 필러 수요에 선제적으로 대응하고, 중장기적 매출 목표 달성을 위한 핵심 전략으로 추진됐다. 증설된 생산능력은 연간 최대 600만 실린지(1ml 기준)를 생산할 수 있는 규모로, 증설 완료에 따라 제테마의 의료기기생산본부 전체 필러 생산 능력은 연간 총 1200만(1ml 기준) 실린지에 달하게 된다.
특히 이는 기존 생산능력의 약 2배에 달하는 수치로, 제테마가 목표로 하는 연 매출 1000억원 돌파를 뒷받침할 수 있는 강력한 생산 동력을 확보하게 됐다고 회사는 설명했다. 신규 시설은 글로벌 시장 진출을 위해 cGMP(미국 우수의약품 제조·관리 기준) 컴플라이언스를 준수하는 최첨단 설비로 구축됐다.
또한 주사용수(WFI) 및 용수 처리 시설 등 최첨단 유틸리티 시스템과 품질 고도화를 위한 최신 자동화 제조 설비 등이 도입된다. 이를 통해 각종 글로벌 인증 및 가이드라인에 부합하는 품질 관리 체계를 갖출 방침이다.
아울러 제테마는 연내 KGMP(우수의약품 제조·관리 기준) 및 유럽 CE 인증 신청을 완료할 계획이다. 시설 완공 후 검증 과정을 거쳐 오는 2027년 1분기 내에 상업용 생산을 본격화한다는 목표다.
제테마 관계자는 "이번 증설은 단순히 공급 부족을 해소하는 차원을 넘어, 글로벌 가이드라인에 부합하는 엄격한 품질 관리 체계를 확고히 하기 위한 결정"이라며 "증설이 완료되는 2027년을 기점으로 국내외 필러 시장에서의 점유율을 비약적으로 끌어올릴 것"이라고 밝혔다.
