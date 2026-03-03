네오티스, 주당 200원 현금배당 결정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= PCB 가공용 마이크로비트 전문기업 네오티스는 2025년 결산배당으로 주당 200원의 현금배당을 결정했다고 3일 밝혔다. 이번 배당은 총발행주식 수에서 자기주식 55만6904주를 제외한 1337만7914주를 대상으로 하며 시가배당률은 2.28%다. 배당금 총액은 약 27억원이다.
회사에 따르면 네오티스는 지난해 연결 기준 매출 687억원, 영업이익 78억원을 기록했다. 매출은 전년 대비 26.5% 증가했고, 영업이익은 144.8% 늘어났다. 핵심 사업부인 마이크로비트와 자동차 모터용 샤프트 두 사업부가 동시에 성장함에 따라 외형과 수익성 모두 개선됐다.
특히 이러한 외형 성장 기조를 지속하기 위해 회사는 생산능력 증설을 단계적으로 추진하고 있다. 올해 1분기 신규 설비 도입을 시작으로 7월 추가 설비 투자를 계획하고 있으며, 증설 효과는 2026년부터 본격 반영될 예정이다.
회사 관계자는 "실적이 큰 폭으로 개선됐지만, 현재는 구조적 성장 국면에 진입한 시점으로 생산능력 확대를 위한 투자가 더욱 중요한 단계"라며 "안정적인 현금흐름을 기반으로 설비 투자 재원을 확보해 중장기 성장 기반을 강화하는 데 초점을 두고 있다"고 전했다.
이어 "배당을 포함한 주주환원 정책은 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라며 "2026년에는 증설 효과가 본격화되며 매출과 수익성이 한 단계 도약할 것으로 기대하고 있고, 향후 재무여건과 경영성과를 종합적으로 고려해 주주가치 제고 방안도 적극 검토하겠다"고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com