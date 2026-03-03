쉐보레, 3월 특별 프로모션...저금리 할부·현금 할인·유류비 지원

트레일블레이저, 연 4.5% 72개월 초장기 할부 프로그램

새출발(New Start) 프로그램'으로 30만원 할인 제공

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 글로벌 브랜드 쉐보레(Chevrolet)가 3월 한 달간 전 차종을 대상으로 금융 및 할인 혜택을 강화한 특별 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다. 쉐보레는 봄을 맞아 다양한 고객들이 보다 합리적인 조건으로 차량을 구매할 수 있도록 주요 차종의 금융 프로그램을 확대하는 한편, 지난달에 이어 '새출발 프로그램'을 운영하며 생애 주기상 새로운 출발선에 선 고객들에게 추가 혜택을 제공한다.

쉐보레는 2026년형 트랙스 크로스오버 구매 고객을 위해 저금리 할부와 현금 할인 혜택을 제공한다. 36개월 기준 연 3.5%, 60개월 기준 연 4.0%의 이율을 적용해 금융 부담을 낮췄으며, 30만 원의 현금 할인 혜택도 함께 제공한다. 또한 지난해 생산 차량 구매 고객에게는 생산 시점에 따라 최대 40만원의 유류비를 추가로 지원한다.

2026년형 트레일블레이저 구매 고객을 위한 금융 혜택도 강화됐다. 기존 36개월(연 4.0%) 및 60개월(연 4.5%) 할부 프로그램에 30만원의 현금 할인 혜택을 제공한다. 뿐만 아니라 연 4.5% 72개월 초장기 할부 프로그램을 새롭게 도입해 고객의 구매 부담을 낮췄다. 또한 지난해 생산 차량 구매 고객에게는 생산 시점에 따라 최대 60만원의 유류비를 추가로 지원한다.

[사진=쉐보레]

쉐보레는 지난달에 이어 새출발을 앞둔 고객의 생애 주기에 맞춘 '새출발(New Start) 프로그램'을 운영한다. 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저 구매 고객 중 신입생 또는 졸업생, 신입사원 또는 퇴직자, 신혼부부 및 출산 가정, 운전면허 신규 취득자, 새집 이사 또는 주택 구매 고객(가족·형제자매 포함)에게는 30만원의 할인 혜택이 주어진다. 또한 쉐보레 차량을 처음 구매하는 고객(본인 한정)에게도 30만원 할인 혜택을 제공해 인생의 새로운 시작을 준비하는 고객의 구매 부담을 덜어준다. 아울러 노후 경유차를 폐차하고 트랙스 크로스오버 또는 트레일블레이저를 신규 구매하는 고객에게는 30만원의 추가 할인 혜택을 지원한다.

풀사이즈 프리미엄 픽업트럭 시에라 구매 고객을 위한 혜택도 강화했다. 시에라 구매 고객에게는 36개월 연 4.5% 또는 60개월 연 5.0% 할부 프로그램이 제공되며, 콤보 할부 프로그램 이용 시 300만원의 현금 할인 혜택도 제공된다. 현금 할인 대신 0.5%p 이율 할인을 선택할 수 있는 초저리 초장기 프로그램도 운영한다. 또한 생산 시점에 따라 최대 200만원의 유류비를 추가로 지원하며, 사업자 명의 구매 고객 혹은 픽업트럭 보유 고객에게는 100만원의 할인 혜택이 제공된다.

쉐보레 3월 특별 프로모션에 대한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 쉐보레는 전국 380여 개 서비스 네트워크를 기반으로 GM 글로벌 표준에 따른 정비 품질과 고객 서비스를 일관되게 제공하고 있으며, 인증 기술과 표준화된 절차를 바탕으로 전국 어디서나 신뢰할 수 있는 고품질 서비스 경험을 지원하고 있다.

