'김승연 회장 비전' 한화 사이언스챌린지, 참가 접수...고교 과학 경진대회

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한화그룹은 '지속 가능한 내일'을 만들어갈 과학 영재 발굴을 위해 '한화사이언스챌린지(Hanwha Science Challenge) 2026'의 대장정을 시작한다고 3일 밝혔다.
지난 2011년 '한국의 젊은 노벨 과학상 수상자 양성' 이라는 김승연 회장의 비전으로 시작한 한화사이언스챌린지는 국내 최고 권위의 고등학생 과학 아이디어 경진대회다.
지난 15년간 약 1만 8000명의 과학 꿈나무들이 대회에 참가하는 등 명실상부 대한민국 과학 인재 육성의 산실로 자리매김했다.
2026년 대회 주제는 'Saving the Earth'다. 참가자들은 과학적 접근을 통해 지구의 지속가능성을 높일 수 있는 창의적인 아이디어를 제안하게 된다. 고등학생 2명과 지도교사 1명이 한 팀을 구성해 지원할 수 있으며, 학교 간 연합팀 구성이나 학교별 다수 팀 출전도 허용된다.
대회 참가 신청은 이날부터 다음 달 8일(수)까지 공식 홈페이지를 통해 할 수 있다. 이후 두 차례의 예선 심사를 거쳐 본선에 진출할 20개 팀을 선발하며, 8월 12일(수)부터 이틀간의 본선 경연을 치른 뒤, 8월 14일(금) 시상식을 가질 예정이다.
총 상금 규모는 2억원으로 국내 최고 수준을 자랑한다. 대상(1팀) 4천만원, 금상(2팀) 각 2천만원, 은상(2팀) 각 1천만원을 포함해 총 2억원 상당의 장학금과 부상이 수여된다. 특히, 은상 이상을 수상한 5개 팀(총 10명)에게는 특별한 해외 탐방 프로그램이 제공된다.
한화사이언스챌린지는 앞으로도 미래 과학 인재들에게 창의적인 연구 기회를 제공하며, 지속가능한 내일을 위한 혁신적인 아이디어를 발굴하는 장으로서 역할을 계속해 나갈 예정이다.
