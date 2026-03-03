현대글로비스, '2026 스마트공장∙자동화 산업전' 참가...피지컬 AI 기술 공개

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 현대글로비스는 서울 강남구 코엑스에서 4일 열리는 '2026 스마트공장∙자동화산업전(AW 2026)'에 참가해 피지컬 AI를 기반으로 한 자사의 물류 자동화 기술 역량을 선보인다고 3일 밝혔다.

'AW 2026'는 국내 최대 규모의 스마트 공장∙자동화 산업 전시회로 사흘 동안 진행되며 현대글로비스는 '스마트물류 특별관'에 부스를 마련한다.

먼저 '팔레트 셔틀'을 볼 수 있다. 이는 운반로봇이 장착된 팔레트가 고정된 레일 위를 따라 움직이는 장비로 물품의 입고와 출고 시 사용된다.

전시회 부스 조감도 [사진=현대글로비스]

물류창고에 들어온 물품이 팔레트 위에 놓이면 운반로봇이 레일을 따라 자동으로 이동해 물품을 지정된 보관 위치에 가져다 놓는다. 반대로 출고하는 물품은 보관 위치에서 싣고 레일을 따라 출고 지정 위치로 옮겨 작업자가 수령할 수 있게 돕는다.

해당 팔레트 셔틀은 현대글로비스가 자회사 알티올과 공동개발 한 창고제어시스템(WCS) 플랫폼인 '오르카'를 통해 제어된다. 참고로 현대글로비스는 고객사에 적합한 물류솔루션을 제공하기 위해 2023년 물류자동화 전문기업인 알티올의 지분 70%를 인수했다.

전시회 현장에서 현대글로비스는 자율주행 물류로봇(AMR∙Autonomous Mobile Robot )을 활용한 물품 이송과 로봇 피킹(Picking) 작업도 시연한다.

AMR이 부스 내 위치한 물품을 싣고 운반하면 현대글로비스가 자체개발한 '원키트 피킹 자동화 기술'이 적용 된 로봇이 해당 물품을 집어서 올려 보관장소로 옮긴다. 원키트 피킹 자동화 기술이 적용 된 로봇은 물품의 모양과 재질이 다양해도 문제없이 파지(把持) 할 수 있다.

현대글로비스는 전시회에서 공개하는 피지컬 AI기반의 물류 자동화 역량을 내세워 적극적인 사업 확대에 나설 계획이다. 해당 사업은 상품의 입고와 관리, 분류, 운송 등 물류 전 과정에 AI와 로보틱스 등의 기술을 적용해 물류의 효율성을 높이는 것이다.

현대글로비스 관계자는 "피지컬 AI 등 첨단기술로 인해 급변하는 물류 환경 변화에 기민하게 대응하기 위해 선행 연구와 물류 자동화 기술 경쟁력 강화에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

tack@newspim.com