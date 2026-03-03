[기고]외래 관광객 3000만명 시대,'현장'없는 장밋빛 전략은 공허하다

오성환 한국PCO협회 회장

제11차 국가관광전략회의가 지난달 25일 이번 정부 들어 처음으로 대통령 주재하에 열렸다. 방한 관광의 대전환과 지역 관광의 대도약을 통해 '외래 관광객 3000만 명 시대'를 열겠다는 포부는 거창했다. 하지만 화려한 회의장의 조명 뒤에서 묵묵히 대한민국 관광의 실핏줄 역할을 해온 6만여 관광사업체들이 느낀 것은 희망보다는 소외감과 절망에 가까웠다.

이날 회의의 주인공은 정작 현장의 애로사항을 온몸으로 겪는 중소 사업자들이 아니었다. 호텔 재벌가와 유명 외국인 방송인, 대기업 임원들의 발언이 주를 이뤘다. 과연 그들의 목소리가 대한민국 관광의 민낯을 온전히 투영하고 있다고 볼 수 있는가?

▲인프라의 핵심은 '사람'과 '현장'이다

전국 6만여 관광사업체는 대부분 인력 수급의 어려움에 시달리고 있으며, 급변하는 TX(관광 디지털 전환)와 AX(AI 전환)라는 거대한 파도 앞에 대응 능력이 턱없이 부족한 영세 중소기업들이다. 정부는 관광객 숫자 늘리기에 급급해하지만, 정작 그들을 맞이하고 현장에서 감동을 전달해야 할 사업자들이 무너지고 있다면 3000만 명이라는 숫자는 모래성일 뿐이다.

관광객 수용 태세는 단순히 공항을 넓히고 호텔을 짓는 것이 아니다. 현장에서 서비스를 제공하는 사업체들이 시장 변화에 대응할 수 있는 체력을 갖추는 것이 진정한 인프라다.

▲'어제와 오늘'을 버텨낸 이들에게 내일을 맡겨야

어제도 관광으로 먹고살았고, 오늘도 관광으로 먹고사는 이들이 지금의 시장 변화에 적응하지 못한다면 대한민국 관광의 내일은 없다. 정책의 초점이 화려한 마케팅과 상징적인 인물에 맞춰질 때, 현장의 숙련된 인력은 떠나고 중소 사업체들은 도태된다.

정부가 진정으로 관광 대국을 꿈꾼다면, 대기업 중심의 전시 행정에서 벗어나 현장의 목소리를 직접 들어야 한다. 구인난에 허덕이는 여행사, 디지털 전환의 문턱에서 좌절하는 지역 관광업체, 고물가와 경쟁 속에서 수용 태세를 고민하는 영세 사업자들의 목소리가 정책의 출발점이 되어야 한다.

▲대통령이 직접 챙겨야 할 것은 '생태계의 복원'

대통령이 직접 주재한 회의인 만큼, 그 결론은 숫자보다 '사람'과 '생태계'에 닿아야 한다. 3000만 명이라는 목표치가 현장의 비명으로 채워지지 않으려면, 중소 관광사업체들이 변화하는 환경에 연착륙할 수 있는 실질적인 지원책과 소통 창구가 절실하다.

관광은 사람이 사람을 맞는 산업이다. 그 '사람'을 챙기지 못하는 전략은 결코 성공할 수 없다. 대한민국 관광의 대도약은 화려한 회의실이 아니라, 6만여 사업자가 숨 쉬는 치열한 현장에서 시작된다는 점을 정부는 명심해야 할 것이다.숫자는 선언으로 만들 수 있지만, 관광의 내일은 '현장'에서만 만들어지기 때문이다.