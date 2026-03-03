전국 광역단체장 3월3일 일정

▲김진태 강원도지사
- 기자간담회(10:30 도청 기자실)
- 우수 수출기업 현장방문(14:30 ㈜유바이오로직스)
▲김관영 전북지사
- 소통의 날 행사 (09:00 공연장)
- 대중교통·수송분야 업무협약 (10:00 회의실)
- 전북도-(사)문화강국네트워크-전북관광문화재단 업무 협약식 (10:30 희의실)
- 방산산업 관련 기자회견 (13:30 기자회견장)
▲이철우 경북도지사
- 산불예방 및 전력설비 보호 업무협약식(14:20 사림실)
▲김영환 충북지사
- 3월 직원조회(09:00 대회의실)
- 저출생, 인구위기 극복 성금 기탁식(10:00 여는마당)
- 도시근로자 참여기업 기탁식(14:00 여는마당)
▲강기정 광주시장
- 전남광주 행정통합 특별법 제정 시도민보고회(16:00 한국에너지공대)
▲김영록 전남지사
- 실국정책회의(09:00 서재필실)
- 행정통합 초청 타운홀미팅(14:00 서빛마루문화예술회관)
- 전남광주 행정통합 특별법 제정 시도민보고회(16:00 한국에너지공대)
▲이장우 대전시장
- 확대간부회의(09:00 대회의실)
- 2026년 대전시립중고등학교 제7회 입학식(13:50 대전시립중고등학교)
- 2026년 소셜미디어기자단, 글로벌 서포터즈 등 합동위촉식(15:00 대강당)
- 대전회생법원 개원식(16:00 대전법원종합청사)
▲최민호 세종시장
- 간부회의(09:00 집현실)
- 주한 우즈베키스탄대사 면담(11:00 세종실)
- ㈜한국콜마, ㈜대인프린테크 투자협약(15:00 세종실)
▲김태흠 충남지사
- 3월 직원 월례모임(9:00 문예회관)
- 실국원장 회의(10:00 대회의실)
- 2026 국제원예치유박람회 범도민 발대식(14:30 태안문화예술회관)
▲유정복 인천시장
- 월례조회 (09:00)
- 해사국제상사법원 유치 성공 시민보고회 (10:30)
- 인천 청년포럼 (13:30)
▲박형준 부산시장
- 부산·영남권 거점기업 육성 지원 업무협약(11:00 국제의전실)
- 동네방네 행복한 길-동행길(13:40 사하구)
- 사하소방서 소방 특화 들락날락 준공식(14:30 사하소방서 들락날락)
- 제41회 해운대 달맞이온천 축제(17:00 해운대해수욕장)
▲박완수 경남지사
- 확대 간부 회의(09:00 도정회의실)
- 제60회 납세자의 날 기념행사(14:00 창원컨벤션센터 3층)
- 5급 승진자 임용장 수여식(16:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 정월대보름 달맞이 행사(17:35 남구 제1둔치, 삼남읍 작천정 일원, 일산해수욕장 일원)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 3월 소통과 공감의 날(09:00 도청 탐라홀)
- 제주지방공공기관 현장 간담회(16:00 사회서비스원)
