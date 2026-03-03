종근당고촌재단, 장학생 403명에 장학금·무상기숙사 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 종근당고촌재단은 최근 서울 서대문구 충정로 종근당 본사에서 '2026년도 장학증서 수여식'을 개최했다고 3일 밝혔다.
재단은 올해 신규 선발된 110명을 포함해 국내외 장학생 403명에게 졸업 시까지 장학금과 무상기숙사를 지원한다. 학술사업 등을 포함한 전체 장학사업 규모는 연간 약 30억 원이다.
이 가운데 168명에게는 총 11억 원 규모의 학자금 및 생활비 장학금을 지급한다. 학자금 장학생 98명(국내 57명, 해외 41명)에게는 대학 등록금을 전액 지원하고, 생활비 장학생 70명에게는 매월 50만 원의 생활비를 제공한다.
또한 지방 출신 대학생 235명에게는 무상기숙사 '종근당고촌학사'를 제공한다. 공과금을 포함한 일체 비용을 재단이 부담하며, 학생들은 연간 800만 원 이상의 주거비를 절감할 수 있다. 이를 환산한 지원 규모는 연간 약 19억 원에 달한다.
종근당고촌학사는 지방 출신 대학생의 주거 부담을 덜기 위해 마련된 민간 장학재단 최초의 주거지원시설이다. 현재 마포구 동교동(1호관), 동대문구 휘경동(2호관), 광진구 중곡동(3호관), 영등포구 영등포동(4호관) 등에서 운영되고 있다.
종근당고촌재단 정재정 이사장은 "무한한 가능성을 지닌 학생들이 경제적 어려움 없이 학업에 전념하여 자신의 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 만드는 것이 재단의 사명"이라며, "장학생들이 전문 지식과 따뜻한 인성을 겸비한 융합형 인재로 성장할 수 있도록 다각적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.
종근당고촌재단은 1973년 종근당 창업주 고(故) 이종근 회장의 사재로 설립된 장학재단이다. 설립 이후 53년간 1만926명에게 총 761억 원을 지원해 왔다.
