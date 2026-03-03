토스, 첫 사내 어린이집 '이음 어린이집' 개원

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 토스는 첫 사내 어린이집 '토스 이음 어린이집'을 개원했다고 3일 밝혔다. 이번 사내 어린이집은 팀원들의 업무 몰입도를 높이고, 일과 가정의 균형을 보다 실질적으로 지원하기 위한 결정이다.
토스는 기존에 타사 어린이집과의 공동 운영을 통해 총 24개 보육시설과 제휴를 맺고, 다양한 지역에 자녀를 보낼 수 있는 거점형 모델을 구축해왔다. 각 시설의 정원 기준으로는 최대 세 자릿수 규모의 수용 여력을 갖춘 구조다. 토스 임직원은 이번 사내 어린이집 개원으로 사내형과 제휴형을 포함해 총 25개 어린이집 중에서 근무지와 거주지 여건에 맞는 시설을 선택할 수 있게 됐다.
서울 강남구 역삼동 본사 사옥 인근에 위치한 토스 이음 어린이집은 지상 2층, 지하 1층 규모로 조성됐다. 정원은 43명이며, 0세부터 5세까지 영유아 대상이다. 운영 시간은 토스의 완전한 유연근무제에 맞춰 오전 8시부터 오후 9시까지 운영한다. 유아교육 전문교사와 조리사 등을 포함 총 13명의 교직원이 아이들을 돌본다.
토스 관계자는 "이번 어린이집 개원은 단순한 복지 확대를 넘어, 팀원들이 안심하고 몰입할 수 있는 환경을 직접 구축했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 토스는 팀원과 가족의 삶을 함께 고려하는 인프라를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 말했다.
