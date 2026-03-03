李대통령, 3일 '수교 77주년' 필리핀 국빈 방문…원전·조선·방산 협력 확대

필리핀 1일차 공식 일정, 호세 리잘 기념비 헌화

마르코스 대통령과 소인수·확대 정상회담 예정

"3월 3일 수교 77주년 '3377', 의미 각별한 날"

[싱가포르=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 3일(현지시간) 오후 필리핀의 수도 마닐라에 도착해 필리핀의 대표적 독립운동가인 호세 리잘 기념비를 찾아 헌화하는 것으로 국빈 방문 일정을 시작한다.

3월 3일은 한-필리핀 수교 77주년이 되는 '3377' 숫자로 각별한 의미를 지닌다.

위성락 청와대 국가안보실장은 전날인 2일 싱가포르 프레스센터에서 필리핀 주요 국빈 방문 일정과 기대 효과를 브리핑했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 31일 오전 경북 경주시 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 페르디난드 마르코스 필리핀 대통령과 기념 사진을 쵤영하고 있다. [사진=APEC 2025 KOREA & 연합뉴스] 2025.10.31 photo@newspim.com

이 대통령은 국빈 방문 첫날 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령 부부와 함께하는 공식 환영식에 참석한 이후 마르코스 대통령과 소인수·확대 정상회담을 이어간다.

위 실장은 "정상 회담 이후에는 문건 교환식과 공동 언론 발표, 국빈 만찬으로 이어지는 일정을 함께 소화할 것"이라며 "이 대통령과 마르코스 대통령은 지난해 아세안(ASEAN)과 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 등 다자 무대는 물론 정상 간의 통화등을 통해 정상 차원의 활발한 교류를 지속하고 있다"고 설명했다.

필리핀 국빈 방문 이틀째인 4일은 오전 마닐라 영웅묘지 내에 마련된 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화한다. 이어 생존해 있는 필리핀 참전 용사와 후손들을 만난다.

오후에는 한--필리핀 비즈니스 포럼에 참석해 양국 기업인들과 협력을 논의한다. 국빈 방문 마지막 일정으로 필리핀 현지의 한인동포들과 오찬 간담회를 한다.

위 실장은 "이 대통령의 이번 방문은 수교 77주년을 맞는 뜻깊은 날 3월 3일이다. 양국에 각별한 의미를 갖는 날"이라며 "우리나라는 동남아시아 처음 수교국이자 아시아 처음, 최대 규모 한국전쟁 참전국인 필리핀과의 역사적인 유대와 우정에 기반해 협력 관계를 발전시켜 왔다"고 소개했다.

위 실장은 "이번 방문을 통해서 양국은 통상과 인프라, 방산 분야에서 그간 이뤄져 온 협력을 심화할 것"이라며 "원전과 조선, 핵심 광물 등 미래 유망 분야로 협력을 확대할 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다.

