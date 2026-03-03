HK이노엔 헛개수, 블리자드 '월드 오브 워크래프트'와 이벤트 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = HK이노엔(HK inno.N)이 블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment)의 대표 다중 접속 역할 수행 게임(MMORPG) '월드 오브 워크래프트(WoW)'와 특별 이벤트를 진행한다고 3일 전했다.
HK이노엔은 헛개수 브랜드 경험을 강화하기 위해 월드 오브 워크래프트 신규 확장팩 '한밤(Midnight)'의 전 세계 동시 출시 일정(한국시간 기준 3월 3일)에 맞춰 이번 이벤트를 기획했다. 네이버 스마트스토어 '컨디션몰'에서 헛개수 30병 패키지를 구매한 모든 고객에게 이번 기회를 통해서만 획득할 수 있는 특별 게임 아이템 쿠폰을 증정한다. 이벤트는 이달 3일부터 준비된 물량이 소진될 때까지 진행된다.
증정 아이템은 탈 것 '증오벼림 불꽃이륜차'로 한국에서는 처음으로 공식 제공되는 만큼 월드 오브 워크래프트 유저들의 큰 관심을 불러모을 예정이다. 쿠폰은 월드 오브 워크래프트: 한밤에서 사용할 수 있으며 등록 기간은 2026년 4월 30일까지다.
HK이노엔 음료마케팅팀 헛개수 담당자는 "오랜 시간 사랑받아온 헛개수와 월드 오브 워크래프트의 공통점은 높은 브랜드 로열티"라며 "이번 협업을 통해 3040세대 소비자들과의 접점을 더욱 확대하고, 두 브랜드의 시너지 효과를 극대화하겠다"고 전했다.
헛개수는 100% 국산 헛개나무열매로 만들어 갈증을 풀어주는 헛개음료다. 2021년부터 다양한 게임 회사들과 지속적인 협업을 진행하며 브랜드 이미지를 환기시키고 있다. 최근 진행했던 협업 이벤트에서는 이틀 만에 이벤트 물량이 전량 소진되는 등 소비자들의 뜨거운 반응을 얻었다.
sykim@newspim.com