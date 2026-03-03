HLB바이오스텝·HLB바이오코드-클립스비엔씨, 비임상-임상 협력 MOU

비임상 평가 역량과 임상 설계 노하우 결합한 통합 개발 환경 구축

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 비임상시험수탁기관(CRO)인 HLB바이오스텝과 자회사 HLB바이오코드는 임상시험수탁기관(CRO)인 클립스비엔씨와 비임상·임상 단계 간 통합 협업 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 3일 밝혔다.

회사에 따르면 협약식은 최근 인천 송도에 위치한 HLB바이오스텝 본사에서 진행됐으며, 백성진 HLB바이오스텝·HLB바이오코드 대표이사와 지준환 클립스비엔씨 대표이사를 포함한 3사 주요 임직원이 참석했다. 이번 협약의 핵심은 HLB바이오스텝과 HLB바이오코드가 보유한 비임상 평가 및 분석 역량에 클립스비엔씨의 임상시험 설계 및 개발 전략 노하우를 결합해 비임상과 임상이 단절 없이 이어지는 통합 개발 환경을 구축하는 데 있다.

특히 HLB바이오스텝과 HLB바이오코드는 정밀한 비임상 평가를 통해 임상 진입 가능성을 사전에 검토하고, 클립스비엔씨는 임상 단계에서 요구되는 최신 규제 가이드라인을 비임상 설계 단계에 선제적으로 반영한다. 이를 통해 개발 과정에서의 시행착오를 최소화하고 데이터 완성도와 신뢰도를 높인다는 목표다.

백성진 HLB바이오스텝 겸 HLB바이오코드 대표이사(오른쪽)와 지준환 클립스비엔씨 대표이사가 '비임상–임상 단계 간 단절 없는 협업 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)' 체결 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=HLB바이오스텝]

3사는 이번 협약을 통해 고객사가 신약 개발 전 과정에서 비임상부터 임상까지 일관된 전략을 수립할 수 있도록 지원한다. 이를 위해 개발 초기부터 임상 단계까지 단절 없이 이어지는 통합 협업 체계를 구축하고, 비임상과 임상 전반에서 공동 수주 및 개발 협업을 본격화할 방침이다.

또한 이번 협약은 단순한 기술 협력을 넘어 자본적 신뢰를 기반으로 한 전략적 파트너십이라는 점에서 의미가 크다. 앞서 지난 1월 HLB바이오스텝은 클립스비엔씨의 제3자배정 유상증자에 참여해 지분을 확보했다.

백성진 HLB바이오스텝 대표이사는 "이번 협약을 계기로 비임상과 임상을 하나의 체계로 연결하는 협력이 본격화됐다"며 "3사가 즉시 공동 영업에 착수해 연계 수요가 높은 과제를 중심으로 단기간 내 실질적인 계약과 매출 성과를 만들어 내겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com