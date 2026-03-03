삼양식품 '탱글', iF 디자인 어워드 2026 본상

68개국 1만여개 경쟁 뚫고 수상… 글로벌 브랜딩 경쟁력 재확인

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼양식품은 프리미엄 단백질 파스타 브랜드 '탱글(Tangle)'이 세계적 권위의 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2026'에서 '브랜딩 & 커뮤니케이션 디자인' 부문 본상을 수상했다고 3일 밝혔다. 이번 수상은 리브랜딩 이후 구축해 온 디자인 전략과 브랜딩 완성도를 국제적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

iF 디자인 어워드 2026 본상 수상한 삼양식품 프리미엄 파스타 브랜드 '탱글'.[사진=삼양식품 제공]

'iF 디자인 어워드'는 독일 인터내셔널 포럼이 주관하는 세계 최고 권위의 디자인 상으로, 레드닷 디자인 어워드, IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. 단순한 미적 완성도를 넘어 브랜드 전략, 사용자 경험, 실행 완성도 등을 종합적으로 평가한다. 올해는 전 세계 68개국에서 1만여 개 프로젝트가 출품돼 치열한 경쟁을 벌였다.

탱글은 '파스타의 진화(The Evolution of Pasta)'라는 브랜드 정체성을 시각적으로 설득력 있게 구현한 점에서 높은 평가를 받았다. 면의 형태를 반영한 브랜드 로고, 생동감 있는 제품 이미지, 조리의 역동성을 담은 시각 요소 등을 통해 경쾌하고 활력 넘치는 브랜드 톤을 구축했다는 평가다. 패키지, 광고, 굿즈 등 전 영역에 걸쳐 일관된 브랜드 시스템을 적용하며 건강·즐거움·편의성이 조화를 이루는 새로운 식문화를 제안한 점도 주목받았다.

이번 수상으로 탱글은 글로벌 디자인 무대에서 2년 연속 성과를 이어가게 됐다. 앞서 벨기에 브뤼셀에서 열린 '2025 국제 식음료 품평회'에서 '우수 미각상'을 받았고, 2025년 레드닷 디자인 어워드 커뮤니케이션 디자인 분야 브랜딩·패키징 부문에서도 각각 본상을 수상한 바 있다. 브랜드 설계 방향과 제품·디자인 완성도가 글로벌 기준에서 경쟁력을 갖추고 있음을 재확인한 셈이다.

삼양식품 관계자는 "세계적인 디자인 어워드에서 2년 연속 수상은 탱글이 지향하는 '파스타의 진화'라는 브랜드 철학이 인정받은 성과"라며 "앞으로도 제품 본질에 대한 고민을 바탕으로 글로벌 소비자와 공감할 수 있는 브랜드 경험을 지속적으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다. 한편 탱글은 한국을 비롯해 미국, 일본, 중국, 유럽, 중동, 오세아니아 등 전 세계 45여 개국에 수출되고 있으며, 미국 월마트와 크로거, 일본 로손 내추럴, UAE 까르푸 등 주요 리테일 채널에 입점해 글로벌 유통망을 확대하고 있다. 전 세계에서 1초에 1개씩 판매되는 성과를 바탕으로 프리미엄 건면 시장에서 입지를 넓혀가고 있다.

mkyo@newspim.com