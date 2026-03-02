'김포팀 새 엔진' 김우겸, 대상 경륜 준우승…특선급 '지각변동' 예고

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경륜 특선급에 '무서운 신예' 김우겸(27기·S1·김포)이 새로운 강자로 급부상하며 벨로드롬에 지각변동을 예고하고 있다.

광명스피돔에서 열린 특선급 경주에 출전한 김우겸(5번 노란색). [사진=국민체육진흥공단]

2일 경륜경정총괄본부에 따르면 김우겸은 지난 2월 15일 열린 '2026 스피드온배 대상 경륜' 특선급 결승전에서 폭발적인 선행 승부를 펼친 끝에 팀 선배 정종진(20기·SS)에 이어 준우승을 차지했다. 데뷔 이후 처음으로 대상 경륜 시상대에 오른 순간이자, 김포팀이 우승과 준우승을 싹쓸이하는 겹경사를 맞은 장면이었다.

김우겸의 성장세는 기록이 증명한다. 2023년 경륜훈련원을 2위로 졸업한 그는 데뷔 5개월 만에 특선급으로 특별승급하며 일찌감치 두각을 나타냈다. 같은 해 10월 훈련지를 세종에서 김포로 옮긴 것이 신의 한 수가 됐다.

김포팀 합류 이후 김우겸은 2024년 전체 성적 14위를 기록한 데 이어, 지난해에는 전체 9위까지 치고 올라오며 명실상부한 '특선급 TOP 10' 반열에 이름을 올렸다. 단순한 순위 상승을 넘어 슈퍼특선급 강자들을 상대로 거둔 성과라는 점에서 의미가 깊다.

최근 활약상은 더욱 눈부시다. 지난해 11월 슈퍼특선 양승원(22기·SS)을 상대로 정면 승부 끝에 우승을 차지한 데 이어, 이번 대상 경륜 예선에서도 양승원의 추입을 막아내며 1위에 올랐다. 준결승에서도 류재열(19기·SS)과 황인혁(21기·S1) 등 쟁쟁한 강자들을 상대로 압도적인 경쟁력을 입증했다.

이러한 상승세의 비결로는 '혹독한 훈련'이 꼽힌다. 김우겸은 지난 1월 정종진, 공태민 등 팀 선배들과 함께 태국 동계 훈련을 소화하며 2026시즌을 철저히 준비했다. 팬들 사이에서 "김포팀의 새로운 엔진"이라 불리는 그는 실력은 물론 팀을 위한 희생 정신까지 갖춰 선후배를 잇는 가교 역할도 톡톡히 해내고 있다.

예상지 경륜위너스의 박정우 부장은 김우겸에 대해 "체격, 외모, 실력, 인성까지 모두 갖춘 육각형 선수"라며 "정종진, 공태민을 잇는 강자로 성장할 가능성이 매우 크다"고 평가했다.

대상 경륜 준우승 직후 김우겸은 "긍정적인 마음으로 임한 것이 좋은 결과로 이어졌다"며 "올 시즌 목표는 그랑프리 결승 진출이다. 김포팀과 함께 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 포부를 밝혔다.

그동안 임채빈과 정종진의 양강 구도로 다소 단조로웠던 경륜 판도에 김우겸이라는 강력한 변수가 등장하면서, 그가 김포팀의 차세대 핵심 전력을 넘어 벨로드롬의 새로운 주역으로 자리 잡을 수 있을지 팬들의 이목이 쏠리고 있다.

