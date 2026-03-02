충북도, 에너지 산업 허브 도약 'NEO 2026' 첫 개최

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북도가 에너지 산업 경쟁력 강화를 위해 에너지 전문 산업전시회 '2026 뉴에너지 페어 오송(NEO 2026)'을 오는 7월 8일부터 10일까지 3일간 청주 오스코(OSCO)에서 연다.
이번 전시회는 충북도와 청주시가 공동으로 추진하는 비즈니스 중심(B2B) 에너지 산업 전시회로, 에너지 전환 가속화와 제도 변화 속에서 지역 에너지 산업 생태계 활성화를 목표로 올해 처음 마련됐다.
1일 도에 따르면 전시 분야는 ▲태양광 ▲수소 ▲에너지저장장치(ESS) 등이며, 산업 상담회(B2B), 에너지 기술 컨퍼런스, 토크콘서트 등 다양한 부대행사도 함께 열린다. 국내외 에너지 기업들이 참여해 차세대 기술과 제품을 선보일 예정이다.
행사 기간에는 정책·연구·산업·투자기관 등 관계자들이 참여하는 에너지 컨퍼런스가 열려 산업 동향과 정책 방향, 기술 발전 전략을 논의한다.
또 해외 바이어 수출상담회와 에너지 기업인 네트워킹 행사 등을 통해 참가기업의 실질적인 비즈니스 성과 창출을 지원할 계획이다.
'NEO 2026'은 국내 중소·중견 에너지기업을 대상으로 참가 신청을 받고 있으며, 모집 기간은 오는 3월 20일까지다.
정길 충북도 에너지과장은 "뉴에너지 페어 오송은 에너지 전환 시대에 대응하기 위한 지역 에너지 산업의 새로운 출발점"이라며 "기업 간 협력과 투자를 이끄는 실질적인 비즈니스 장이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com