[美, 이란 공격] 주유엔 이란 대사 "미국·이스라엘 공격은 전쟁 범죄"

이라바니 이란 대사 "심각한 범죄행위"

"침략 중단 때까지 자위권 행사할 것"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 주유엔 이란대사가 미국과 이스라엘의 공격을 전쟁 범죄라고 비난하고 나섰다.

아미르 사이에이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 28일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열린 유엔안전보장이사회(안보리) 긴급회의에서 "미국과 이스라엘의 공습으로 수백 명의 민간인 사상자가 발생했다"고 주장했다.

이라바니 대사는 미국과 이스라엘이 이란의 대도시 민간인 밀집 지역을 공격해 한 학교에서 100명이 넘는 어린이들이 사망했다며 "이는 단순한 침략 행위가 아니라 전쟁범죄이자 반인도적 범죄"라고 비판했다.

이어 "무차별적인 폭력과 공격으로 인해 민간인들이 일상생활을 유지할 수 없게 됐으며 긴급 의료 지원과 인도적 구호가 절실히 필요한 상황"이라고 강조했다.

이라바니 대사는 "이란이 침략과 대규모 전쟁에 대응하는 것은 고유하고 합법적인 자위권 행사"라며 "적대 세력의 모든 기지와 시설, 자산은 합법적인 군사 표적으로 간주될 것"이라고 밝혔다.

미국과 이스라엘의 공습 직후 이란 테헤란의 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 거처 주변에서 검은 연기가 피어으르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

