인천 송도에 유럽형 스파 웰니스 리조트 2031년 개장…유정복 "인천 웰니스 메카"

인천 송도국제도시에 조성될 테르메 돔 콘셉트 [사진=인천경제자유구역청]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 = 인천 송도국제도시에 유럽형 스파를 갖춘 세계 최고 수준의 웰니스 리조트가 들어선다.

인천시는 28일 송도 G타워 인천경제자유구역청에서 테르메그룹과 '테르메 인천 프로젝트' 본협약을 체결했다고 밝혔다.

유정복 인천시장은 "테르메라는 유럽의 자연 친화적 성공 모델과 미디어 분야 혁신을 주도한 슈퍼블루 유치로 인천이 글로벌 웰니스 관광의 메카로 자리잡는 계기가 될 것이다"고 말했다.

인천 프로젝트 협약을 체결한 테르메그룹 코리아는 오는 2031년까지 송도 9공구 인천항 골든하버 내 Cs8·Cs9 블록 9만9000㎡의 부지에 8500억원을 들여 유리 돔 형태의 유럽형 스파를 비롯한 세계적 수준의 복합 웰니스 리조트를 개발한다.

앞서 테르메는 280억원 이상의 자본금을 출자해 국내 특수목적법인(SPC)을 설립하고 외국인 투자기업 등록을 마쳤다.

테르메는 재무적 투자자와 건설 투자자 선정을 조속히 마무리한 뒤 인허가와 설계 변경 절차를 거쳐 내년에 착공, 늦어도 2031년에는 시설을 운영에 들어간다는 계획이다.

테르메는 독일과 루마니아에서 도시별 콘셉트를 반영한 스파·리조트를 운영했던 것처럼 인천 송도의 국제·해양도시 이미지에 맞춰 개발을 한다는 방침이다.

테르메는 송도에 사계절 따뜻한 돔 형태의 스파를 만들고 자연 친화적인 열대 식물원 콘셉트를 적용한 '글로벌 웰빙 오아시스'를 조성할 계획이다.

또 첨단 엔터테인먼트 시설이자 몰입형 미디어아트 공간인 '슈퍼블루'를 도입하는 방안도 검토하고 있다.

인천시는 테르메 리조트 조성으로 소득세, 법인세, 부가가치세 등 세수를 포함해 2조8000억원 규모의 경제적 효과가 있고 직·간접 고용 인원이 3000명을 넘어설 것으로 내다봤다.

hjk01@newspim.com