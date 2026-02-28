김민석 총리, 2·28 민주운동 기념식서 "대구·경북 통합 차질 없이 추진"

"대구서 민주주의 시작…행정통합 차질 없이 추진"

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 28일 "공감과 상생의 토대 위에서 행정 통합을 차질 없이 추진해서 대구·경북 재도약의 전환점이 마련되도록 노력하겠다"고 강조했다.

김 총리는 대구 엑스포에서 열린 제66주년 2·28 민주운동 기념식에 참석해 "정부는 앞으로도 대구·경북 지역이 대한민국의 선도 지역으로 더욱 발전하도록 적극 지원할 것"이라며 이 같이 밝혔다.

그는 "지난해 개최된 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회담을 통해 우리는 지방 또한 세계 무대의 주역이 될 역량을 충분히 갖추고 있다 하는 것을 확인했다"고 말했다.

김민석 국무총리가 28일 오전 대구 달서구 두류동 2·28 민주의거기념탑을 찾아 참배하고 있다. [사진=총리실] 2026.02.28 sheep@newspim.com

김 총리는 "다시 한번 이 나라 민주주의의 시작이고 뿌리였고 오늘도 그 정신을 깊이 간직하고 계신 대구시민, 경북도민 여러분께 진심으로 존경의 인사를 드리며, 국민주권정부는 2·28 정신을 계승하고 재조명하며 민주주의의 가치를 더욱 굳건히 지켜나가겠다는 말씀을 올린다"고 밝혔다.

그러면서 "올해 기념식 주제는 '저기, 우리들의 태양이 이글거리기 때문'이다. 대구 출신의 김윤식 시인이 2·28 민주운동 현장을 목격하고 남긴 시구"라며 "발췌 개헌과 사사오입 개헌까지 감행하며 장기 집권을 이어온 이승만 정부는 1960년 3월 15일 선거를 앞두고 온갖 불법 수단을 동원했다"고 비판했다.

김 총리는 또 "대구 학생들의 높은 정치 참여 의식은 민주주의가 멈춰 서는 것을 용납하지 않았다"며 "학생들의 용기와 신념이 도화선이 돼 시민들의 가슴에 민주주의의 불꽃이 거세게 타올랐다. 대전 3·8 민주의거, 마산 3·15 의거로 확산되며 마침내 4·19 혁명을 이루어 냈다"고 전했다.

그는 이어 "대구의 뜨거운 청춘이 민주주의의 시작이었고, 60여 년 후 이 땅의 내란을 막아냈던 자랑스러운 빛들의 뿌리였다"고 덧붙였다.

sheep@newspim.com