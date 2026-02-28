[MLB] 점점 뜨거워지는 방망이... SD 송성문, 2G 연속 안타에 선취 득점까지

뉴욕 메츠 배지환, 3타수 무안타 침묵

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시범경기에서 샌디에이고의 송성문이 다시 한 번 안타를 추가하며 존재감을 이어갔다.

송성문은 28일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일 솔트 리버 필즈 앳 토킹 스틱에서 열린 콜로라도와의 2026 메이저리그 시범경기에 8번 타자 3루수로 선발 출전해 3타수 1안타 1득점을 기록하며 팀 공격에 힘을 보탰다.

[피오리아 로이터=뉴스핌] 샌디에이고 유니폼을 입은 송성문. 2026.02.23 wcn05002@newspim.com

전날 신시내티전에서 2타수 1안타 2볼넷 1득점으로 활약하며 시범경기 첫 안타를 신고했던 송성문은 이틀 연속 안타를 생산했다.

송성문의 시범경기 초반 타율은 0.222(9타수 2안타)로 높지 않지만, 출루율은 0.417로 준수하다. 특히 직전 경기에서 세 차례나 출루한 덕에 출루 관련 지표는 안정적인 흐름을 유지하고 있다.

이날 안타는 첫 타석에서 터졌다. 0-0으로 맞선 3회 선두 타자로 나선 송성문은 콜로라도의 두 번째 투수 후안 메히아를 상대로 5구째 시속 144㎞ 커터를 받아쳐 우전 안타로 연결했다.

이후 루이스 캄푸사노와 잭슨 메릴이 연속 볼넷을 얻어내며 송성문은 3루까지 진루했고, 매니 마차도의 우익수 희생플라이 때 홈을 밟으며 선취 득점까지 올렸다.

다만 이후 타석에서는 추가 안타를 만들지 못했다. 5회에는 삼진으로 물러났고, 7회에는 내야 땅볼에 그쳤다. 송성문은 7회말 수비를 앞두고 호세 미란다와 교체되며 이날 일정을 마무리했다.

경기 결과는 아쉬웠다. 샌디에이고는 9회말 투수 숀 보일이 잭 빈에게 끝내기 홈런을 허용하면서 2-3으로 패했다. 이로써 시범경기 전적은 3승 5패가 됐다.

한편, 뉴욕 메츠의 배지환은 세인트루이스와의 경기에 교체 출전했지만 3타수 무안타로 침묵했다. 시범경기 타율은 0.111(9타수 1안타)에 머물러 있다. 다만 팀은 타선이 폭발하며 14-3 대승을 거뒀다.

