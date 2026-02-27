BNK금융, 지배구조 선진화 논의…CEO 연임 시 특별결의 도입

사외이사 교체 및 주주 추천 확대

여성 이사 증가 및 체계 투명성

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 금융권 지배구조 혁신 흐름에 선제 대응하기 위해 최고경영자(CEO) 연임 시 주주총회 특별결의 도입 등 지배구조 선진화 방안 논의에 착수했다.

BNK금융은 27일 정기 이사회 개최에 앞서 사외이사 간담회를 열고, 최근 금융당국이 검토 중인 CEO 연임 특별결의 추진 방향과 지배구조 개선 태스크포스(TF) 운영 방안을 중심으로 의견을 교환했다고 밝혔다.

사진은 BNK금융그룹 전경[사진=BNK금융그룹] 2026.02.27

간담회에는 사외이사 7명 전원이 참석했으며, 참석자들은 향후 금융당국의 TF 논의 결과를 최우선 기준으로 삼아 관련 내용을 신속히 정관에 반영하기로 뜻을 모았다.

BNK금융은 대표이사 회장의 권한 집중을 막기 위해 연임을 1차례로 제한하고, 이사회 의장을 1년 단위로 선임하되 1회에 한해 연임하도록 하는 등 업계보다 강화된 지배구조 기준을 운영 중이다. 신규 사외이사 선임을 매년 진행해 이사회의 독립성과 견제 기능을 강화해왔다.

이번 정기 주주총회에서는 사외이사 7명 중 5명이 교체된다. 주주 추천 사외이사는 기존 1명에서 4명으로 확대하고, 여성 사외이사도 1명에서 2명으로 늘려 다양성과 전문성을 높일 계획이다.

연임 대상은 오명숙, 김남걸 이사이며, 신임에는 강승수, 박근서, 박혜진, 이남우, 차병직 후보가 이름을 올렸다.

BNK금융은 향후 사외이사 추천기관(서치펌) 선정 절차 개선과 최고경영자 경영승계 과정의 투명성 제고 방안도 함께 검토한다. 이를 위해 임원후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성하고, 단계별 심사 기준을 구체화하는 방안도 추진 중이다.

BNK금융 관계자는 "금융당국 지배구조 선진화 TF의 논의 결과를 최우선적으로 반영할 계획"이라며 "지배구조는 금융회사의 지속가능성과 시장 신뢰를 좌우하는 핵심 요소로, 글로벌 기준에 부합하는 투명한 체계를 구축하겠다"고 말했다. 이어 "주주와 지역사회로부터 신뢰받는 금융그룹으로 성장하겠다"고 덧붙였다.

