경남대, 노동부 '일자리 첫걸음 보장센터 사업' 선정

부울경 유일 청년고용 5대 사업 수행

생애주기 통합 지원으로 취업 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남대학교는 고용노동부 '일자리 첫걸음 보장센터' 사업에 선정되며 부·울·경 유일 5대 청년고용 핵심 사업을 모두 수행한다고 27일 밝혔다. 연간 사업비 23억 원 규모로 청년 취업 지원을 강화한다.

경남대학교 대학일자리플러스센터 상담 모습[사진=경남대학교] 2026.02.27

경남대는 기존 대학일자리플러스센터(거점형), 재학생·고교생 맞춤 고용서비스, 졸업생 특화 프로그램 등 4개 사업을 운영했다.

올해 신규 사업 추가로 생애주기 통합 고용지원 모델을 구축한다. 진로 탐색부터 취업·경력 개발까지 원스톱 체계를 확대한다.

'일자리 첫걸음 보장센터'는 미취업 청년을 선제 발굴·지원해 '쉬었음 청년'을 예방하고 상담·역량 강화·취업 연계를 촉진한다.

경남대는 대학일자리플러스센터 인프라와 지역 산업·지자체·유관기관 네트워크를 활용해 사업을 본격화한다. 재학생과 지역 청년을 아우르는 플랫폼으로 기능한다.

박태현 인재개발처장은 "부울경 유일 5대 사업 수행으로 책임이 크다"며 "학생과 청년이 끊김 없는 지원을 받도록 실질 성과를 내겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com