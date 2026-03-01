농식품부 "3월 3일은 '삼겹살 데이'…최대 50% 할인 판매"

농협 하나로마트 등에서 최대 50% 할인 판매 실시

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부는 3월 3일 '삼겹살데이'를 맞이해 한돈 할인 지원을 추진한다고 1일 밝혔다.

농식품부는 한돈자조금을 활용해 대표 부위인 삼겹살, 목살에 대해 전국 9개 대형마트, 1000여개 지점 및 농협 하나로마트와 온라인몰 등에서 최대 50% 수준의 할인 판매를 실시한다.

청주 서문시장에서는 삼겹살데이를 맞아 오는 2~3일 한돈 삼겹살, 목살 1+1꾸러미(2kg)를 최대 50% 할인된 가격에 판매한다.

[서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 29일 오후 서울 중구에서 열린 '3.3 한돈 삼겹살데이, 한돈이 국룰! 캠페인' 특판 행사에서 시민들이 삼겹살을 구매하고 있다. 2024.02.29 choipix16@newspim.com

전국 516개소 한돈인증 음식점과 정육점에서는 3~22일까지 한돈메뉴 최대 5000원 또는 한돈 100g당 최대 500원 할인 판매를 실시한다.

농협유통·하나로유통 판매장에서는 3일까지 행사카드(NH, 국민, 삼성, 롯데, 우리, 전북은행, 카카오페이, 네이버페이, 토스, 페이코)로 결제 시 한돈 삼겹살(100g 기준)을 1290원에 구매할 수 있다.

오프라인 행사와 함께 온라인 할인 행사도 진행된다.

한돈 공식 온라인몰 한돈몰에서는 3~17일까지 삼겹살과 목살 등 최대 50% 할인기획전을 운영하고, 농협라이블리에서도 3일 삼겹살(100g 기준)을 1990원에 구매할 수 있다.

