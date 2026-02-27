경기도교육청, '직업계고 취·창업 지원정책 공동설명회' 개최

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 지난 26일 보훈교육연구원에서 도내 직업계고 학생의 맞춤형 진로 성장 지원을 위한 '2026 직업계고 취·창업 지원정책 공동설명회'를 개최했다.

26일 보훈교육연구원에서 '2026 직업계고 취·창업 지원정책 공동설명회'를 개최했다. [사진=경기도교육청]

27일 도교육청에 따르면 이번 설명회는 지난해 성과 점검과 산업 수요를 반영한 2026년 지원정책을 학교 현장에 안내하기 위해 마련됐다. 설명회에는 교육전문직원, 도내 직업계고 취업･현장실습 담당 교사, 경기도일자리재단과 경기고용노동지원청 등 유관기관 관계자 등 150여 명이 참석했다.

주요 내용은 ▲2025년도 현장실습 운영 사례와 정책 성과 공유 ▲2026년도 취·창업 지원정책 방향 안내 ▲미래 창업가 발굴 프로그램 소개 등으로 진행됐다.

특히 대한상공회의소, 한국나노기술원, 크래프톤 정글 등 유관기관과 협력하는 '연계 교육형 현장실습'과 '해외 연수 과정(K-Move 스쿨 등)'을 상세하게 안내했다.

도교육청은 이번 설명회를 통해 현장의 목소리를 직접 청취하고 직업계고 학생이 직면한 문제를 함께 논의해 실질적인 학교 지원 방안을 도출할 계획이다.

26일 보훈교육연구원에서 '2026 직업계고 취·창업 지원정책 공동설명회'에서 김혜리 과장이 설명을 하고 있다. [사진=경기도교육청]

도교육청 김혜리 진로직업교육과장은 "이번 설명회는 교육청과 학교, 유관기관이 함께 직업계고 학생의 미래를 설계하는 자리"라며 "현장 중심의 내실 있는 취･창업 정책으로 학생 성장을 적극 지원하겠다"고 말했다.

