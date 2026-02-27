국가유산청·국가기록원, 제48차 세계유산위 성공 개최 위한 업무협약

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 행정안전부 국가기록원과 정부대전청사에서 올해 7월 부산에서 개최되는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 성공적인 개최를 위한 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

국가유산청은 이날 "국내에서 처음으로 개최하는 세계유산 관련 최대 국제 행사인 유네스코 세계유산위원회는 단순한 국제 회의를 넘어 우리나라의 역사와 문화 강국으로서의 위상을 널리 홍보하는 기회의 장이 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 협약서에 서명 후 기념촬영하는 허민 국가유산청장(왼쪽)과 이용철 국가기록원장(오른쪽). [사진=국가유산청] 2026.02.27 alice09@newspim.com

이를 위해 양 기관은 국가기록원이 보유한 세계유산 및 세계기록유산 관련 기록물을 활용해 전시, 국제학술대회, 관광(투어) 프로그램을 함께 기획하기로 했다.

국가유산청은 국가기록원이 소장하고 있는 대한민국의 유네스코 가입 문서, 세계유산 등재 역사 관련 기록물을 활용한 특별전시를, 국가기록원은 유네스코 세계기록유산을 주제로 한 특별전시를 각각 개최할 예정이다.

아울러 제48차 세계유산위원회 개최를 기념하는 국제학술대회와 관광 프로그램도 개최하기로 했다. 국제학술대회는 세계유산을 주제로 국가기록원이 주최하고 유네스코 국제기록유산센터(ICDH)와 공동으로 주관한다.

또한 유네스코 세계기록유산의 중요성을 되새기고자 국가기록원 부산분원에 보존 중인 조선왕조실록을 특별히 관람할 수 있는 프로그램을 운영하여 대한민국의 철저한 기록정신과 역사를 전 세계에 알릴 계획이다.

국가유산청 관계자는 "앞으로도 국가유산청과 국가기록원은 공공 및 민간 부분의 다양한 기관과 협력하여 국내에서 처음으로 열리는 세계유산위원회가 성공적인 행사가 될 수 있도록 노력할 예정"이라고 전했다.

