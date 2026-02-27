성남시 판교도서관, 한국도서관상 수상…독서·교육·사회공헌 호평

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시 판교도서관이 한국도서관협회가 주관한 '제58회 한국도서관상' 단체상 부문 수상기관으로 선정돼 한국도서관상을 받았다고 27일 밝혔다.

성남시판교도서관 조감도.[사진=성남시]

이번 심사는 전국의 1683곳 국공립과 대학도서관 가운데 평가에 참여한 47곳 도서관 중 지역 특성에 맞춘 독서·교육·사회공헌 사업을 추진해 좋은 평가를 받은 성남시 판교도서관이 선정했다.

판교고서관은 유치원과 국공립어린이집으로 200~300권 책을 배달해 읽어주는 '책꾸러미 체험교육 나눔 서비스', 시·공간 제약 없이 참여할 수 있는 온라인 독서 프로그램 '다함께 온책 읽기', 낭독 교육 후 녹음한 책 내용을 점자도서관에 기증하는 '소리 나눔' 등을 운영하고 있으며 성인과 초등학생 대상 문화교실, 초등학생 대상 방학 특강과 독서 교실 등 생애주기별 독서 문화 프로그램도 운영하고 있다.

성남시 관계자는 "변화하는 정보 환경에 발맞춰 시민들에게 더 가까이 다가가는 미래형 도서관 서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

