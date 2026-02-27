오세훈 "국민의힘 여론 성적표 참담…지도부, 옳은 일 선택해 달라"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 서울시장이 "오늘이라도 국민의힘 당 지도부는 책임 있는 답변을 내놔야 한다. 역사 앞에 죄인으로 남지 않도록 부디 옳은 일을 선택해 달라"고 27일 페이스북을 통해 밝혔다.

오 시장은 "국민의힘이 받아 든 여론의 성적표는 참담하다"라며 "사법 질서를 뒤흔드는 사실상의 입법쿠데타가 벌어지는데도 국민은 우리를 대안으로 보지 않는다. 지금 바로잡지 못하면 우리는 영원히 역사의 변방으로 밀려날 것"이라고 우려했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리 엠배서더에서 열린 '한강버스 글로벌 인사이트 포럼'에 참석하고 있다. 2026.02.24 ryuchan0925@newspim.com

그러면서 "(보수가) 민주당과 달랐던 이유는 그 허물을 직시하고 반성하며 바닥부터 다시 뛰어온 역사가 있기 때문"이라며 "잘못할 때마다 변명 대신 책임을 택하고 스스로를 교정해 온 자정의 힘이 보수의 저력이었다"고 말했다.

오 시장은 "보수는 하나회를 청산함으로써 스스로의 정통성을 바로 세웠다. 그것이 진정한 보수의 용기였다"며 "그런데 지금 국민의힘 지도부는 계엄을 옹호하는 극단 세력까지 품고 가자고 주장하고 있다"라고 지적했다.

이어 "당장 코앞에 닥친 선거만의 문제가 아니다. 이재명 정권을 제대로 견제하고 정권을 되찾을 수 있느냐를 가르는, 보수의 존립이 걸린 선택"이라고 강조했다.

