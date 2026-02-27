한국관광공사, 5개 지자체와 '섬-기업 상생 관광 프로젝트' MOU

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 27일, 경기도 화성특례시, 충청남도 보령시, 전라남도 여수시, 경상남도 통영시, 제주특별자치도 서귀포시 등 5개 지자체와 '2026 씨-너지(Sea-nergy) 섬-기업 상생 관광 프로젝트' 추진을 위한 업무협약을 체결한다. 이번 프로젝트는 섬 관광객 감소와 섬 관광 서비스 부족 문제를 극복해 지역경제 활성화를 도모하고자 기획됐다.

제부도 전경. [사진=화성시]

공사는 이번 업무협약에 따라 관광기업의 혁신적인 아이디어와 섬 고유의 자연ㆍ문화자원을 결합해 차별화된 관광 콘텐츠 발굴을 지원한다. 총괄 기획 및 운영, 실증사업 예산 지원, 통합 홍보마케팅을 담당한다. 지난 1월 공모를 통해 선발된 각 섬(▲화성특례시 제부도·국화도 ▲보령시 원산도 ▲여수시 낭도·금오도 ▲통영시 상도·용호도 ▲서귀포시 가파도)은 관광기업과 협업하여 아웃도어·미식·마을체험·생태투어 등 특화 관광 프로그램을 선보일 예정이다. 지자체는 관광기업 현지 네트워킹과 인허가 등 행정 지원을 맡는다.



원산도. [사진=보령시] 2025.07.10 gyun507@newspim.com

이현진 지역관광콘텐츠실 실장은 "이번 프로젝트는 공공의 지원과 기업의 혁신, 그리고 지자체와 섬 주민의 적극적인 참여가 결합된 새로운 상생 모델"이라며, "우리 섬들이 전 국민이 찾고 싶은 매력적인 여행지로 거듭날 수 있도록 지자체와 함께 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.



아울러 3월 말부터 4월까지 섬 특화 상품을 개발할 관광기업을 투어라즈 사이를 통해 선발하고, 5월부터 실증사업과 대국민 섬 관광 활성화 캠페인을 본격 전개할 예정이다. 특히, 이어지는 '2026 여수세계섬박람회' 및 '2027 섬비엔날레' 등과 연계해 섬 관광의 시너지 효과를 극대화할 방침이다.

