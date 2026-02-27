전국 광역단체장 2월27일 일정

▲이철우 경북 도지사
- 경북 재난대비 및 산불피해 회복을 위한 기부금 전달식(09:20 접견실)
- 생각을 나누고 미래를 채우다 교육생과 공감 토크 콘서트(10:00 경상북도인재개발원)
- 대구권광역철도 북삼역 개통식(14:00 칠곡군 북삼읍)
- 남부내륙철도(김천역) 신축 기념식(15:00 김천역 광장)
▲김진태 강원도지사
- 통상업무
▲김영환 충북지사
- 바이오기업인 초청 간담회(09:30 의회다목적실)
- 충북RISE위원회(15:00 대회의실)
- 농식품수출기업 간담회(16:00 산업장려관)
- 불교연합회 신년하례회(18:00 청주 관음사)
▲김관영 전북지사
- 타운홀미팅 관련 기자회견 (17:00 기자회견장)
▲강기정 광주시장
- 대한민국 돌봄시대 전국대회(14:00 김대중컨벤션센터)
▲김영록 전남지사
- 한국에너지공과대학 졸업식(10:30 한국에너지공대)
- 행정통합 초청 타운홀 미팅(15:00 광주 동구청)
▲이장우 대전시장
- 대전문화재단 2026년 정기이사회(10:30 대전예술가의집)
- 바이오니아 코스메르나 케어센터 개소식(16:30 바이오니아글로벌센터)
▲최민호 세종시장
- 제8차 세종권 관광개발계획 수립용역 착수보고회(10:30 집현실)
- 2026 세종상공회의소와 함께하는 소통간담회(14:00 상공회의소)
- 제23회차 시장과 함께하는 1박 2일(19:00 다정동 가온마을2단지)
▲김태흠 충남지사
- 2026년 충남도 원로자문회의 신년간담회(11:00 외부접견실)
▲박형준 부산시장
- 부산지방해양수산청 신임 청장 접견(10:00 의전실)
- 제43기 신임 소방공무원 임용식(10:30 1층 대강당)
- 동남권 방사선 의과학 일반산업단지 준공식(14:00 반룡리 965-1번지 일원)
- CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나(16:00 1층 대회의실)
- 재부대구경북 출향인사 경구포럼 신년인사회(18:30 목장원)
▲박완수 경남지사
- 의령군 농어촌버스 공영제 출범식(10:30 의령)
- (사)경남어린이집연합회 간담회(15:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 임용장 수여(16:30 7층 상황실)
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲김동연 경기도지사
- '민생경제 현장투어' 용인 국가산업단지 도로현장(09:00 용인)
- K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅(10:20 용인)
- 선행 마을버스 기사 만남(11:40 용인)
▲오영훈 제주도지사
- 통상업무
[전국종합=뉴스핌]