2026.02.28 (토)
전국 광역단체장 2월27일 일정

▲이철우 경북 도지사
- 경북 재난대비 및 산불피해 회복을 위한 기부금 전달식(09:20 접견실)
- 생각을 나누고 미래를 채우다 교육생과 공감 토크 콘서트(10:00 경상북도인재개발원)
- 대구권광역철도 북삼역 개통식(14:00 칠곡군 북삼읍)
- 남부내륙철도(김천역) 신축 기념식(15:00 김천역 광장)

이철우 경북지사 [사진=경북도]

▲김진태 강원도지사
- 통상업무
▲김영환 충북지사
- 바이오기업인 초청 간담회(09:30 의회다목적실)
- 충북RISE위원회(15:00 대회의실)
- 농식품수출기업 간담회(16:00 산업장려관)
- 불교연합회 신년하례회(18:00 청주 관음사)
▲김관영 전북지사
- 타운홀미팅 관련 기자회견 (17:00 기자회견장)
▲강기정 광주시장
- 대한민국 돌봄시대 전국대회(14:00 김대중컨벤션센터)
▲김영록 전남지사
- 한국에너지공과대학 졸업식(10:30 한국에너지공대)
- 행정통합 초청 타운홀 미팅(15:00 광주 동구청)
▲이장우 대전시장
- 대전문화재단 2026년 정기이사회(10:30 대전예술가의집)
- 바이오니아 코스메르나 케어센터 개소식(16:30 바이오니아글로벌센터)
▲최민호 세종시장
- 제8차 세종권 관광개발계획 수립용역 착수보고회(10:30 집현실)
- 2026 세종상공회의소와 함께하는 소통간담회(14:00 상공회의소)
- 제23회차 시장과 함께하는 1박 2일(19:00 다정동 가온마을2단지)
▲김태흠 충남지사
- 2026년 충남도 원로자문회의 신년간담회(11:00 외부접견실)
▲박형준 부산시장
- 부산지방해양수산청 신임 청장 접견(10:00 의전실)
- 제43기 신임 소방공무원 임용식(10:30 1층 대강당)
- 동남권 방사선 의과학 일반산업단지 준공식(14:00 반룡리 965-1번지 일원)
- CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나(16:00 1층 대회의실)
- 재부대구경북 출향인사 경구포럼 신년인사회(18:30 목장원)
▲박완수 경남지사
- 의령군 농어촌버스 공영제 출범식(10:30 의령)
- (사)경남어린이집연합회 간담회(15:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 임용장 수여(16:30 7층 상황실)
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲김동연 경기도지사
- '민생경제 현장투어' 용인 국가산업단지 도로현장(09:00 용인)
- K-반도체 메가클러스터 상생 타운홀 미팅(10:20 용인)
- 선행 마을버스 기사 만남(11:40 용인)
▲오영훈 제주도지사
- 통상업무
[전국종합=뉴스핌]

'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
