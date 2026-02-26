'명탐정 코난: 세기말의 마술사' 괴도 키드 영상·예고편 650만뷰 돌파

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 3월 27일 CGV 단독 개봉하는 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 메인 예고편 누적 조회수 250만, 괴도 키드 티징 영상 누적 조회수 400만을 돌파하며 뜨거운 반응이 이어지고 있다.
로마노프 왕조의 마지막 보물 '메모리즈 에그'를 노리는 괴도 키드와 이를 막기 위한 코난의 세기의 추리 대결을 그린 애니메이션 영화 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 티징 영상과 메인 예고편 공개 이후 폭발적 반응을 받으며 개봉 기대감을 증폭시키고 있다. 티징 영상 누적 조회수 400만, 메인 예고편 누적 조회수 250만, 총 누적 조회수 650만을 돌파하며 높은 화제성을 입증했다.
개봉 전 등급 심의 접수부터 뜨거운 화제를 모으며 각종 트렌드와 팬덤의 열광을 일으켰던 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'. 지난 2024년 '명탐정 코난: 시한장치의 마천루', 2025년 '명탐정 코난: 14번째 표적'에 이어 극장판 제3탄 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'의 공식 개봉 소식 발표부터 메인 포스터, 예고편 공개까지 레전드급의 팬덤 및 SNS 반응이 쏟아졌다. 세기말인 1999년 개봉 이후, 세기를 넘어 2026년 올해 처음으로 국내 극장 개봉하는 세기 막론 레전드 NO.1 추리 애니메이션 '명탐정 코난'의 극장판 제3탄으로 분위기가 더욱 뜨겁다.
국내 괴도 키드 목소리를 담당하는 신용우 성우의 음성이 담긴 티징 영상이 공개되고 온라인상에서는 "사람 꼬시는데 9초면 충분하구나…"(X, ja****), "코난 극장판 황금기의 시작"(인스타그램, no****), "세기말의 마술사 브금 황홀하고 마법 부리는 느낌 들어서 진짜 진짜 좋은데 이걸 영화관에서 들을 수 있다니... 눈물 날 것 같음 벌써 심장 뜀"(X, tt****), "세기말의 마술사 = 명탐정 코난 배 1등 미슐랭 극장판"(X, ab****) 등의 반응과 더불어 누적 조회수 400만을 넘기며 압도적인 인기를 입증했다.
또한 해당 영상에는 '명탐정 코난'의 주인공 코난의 목소리를 담당하는 국내 성우 김선혜 성우가 직접 자신의 SNS로 "거기 서! 괴도 키드!"라며 코난에 완벽 빙의한 답신을 남겨, 팬들의 과몰입을 유발했다.
이어 더빙과 자막 버전의 동시 개봉 소식과 함께 공개된 메인 예고편에 대해서는 "세기말의 마술사가 개봉한다고…? 어케 참음?"(X, Re****), "세기말의 마술사가 지금 더빙판으로도 온다잖아요 와!!!!!!"(X, 50****), "더빙 개봉 진짜 이토록 고트한 소식"(인스타그램, de****), "자막 더빙 동시 개봉 너무 감다살 선물"(X, GT****) 등의 반응이 따라붙었다. 특히 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'가 구작 극장 개봉 시리즈 중 최초의 더빙 상영과 더불어 신규 더빙 작품인 덕분에 '명탐정 코난'을 사랑하는 모든 예비 관객들의 기대가 증폭되고 있다.
2026년 새해에도 불 '명탐정 코난' 열풍을 예고하며 개봉 전부터 미친 화제성으로 기대를 모으는 '명탐정 코난: 세기말의 마술사'는 오는 3월 27일 4K 리마스터링 버전으로 CGV 단독 개봉 예정이다.
jyyang@newspim.com