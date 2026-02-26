[WBC] 안현민 만루포·김도영 백투백… 대표팀, 삼성에 16-6

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 WBC를 준비 중인 한국 야구대표팀이 화끈한 타격을 앞세워 4연승을 달렸다. 대한민국 야구 국가대표팀은 26일 일본 오키나와현 가데나 구장에서 열린 삼성 라이온즈와의 연습경기에서 16-6으로 대승했다. 지난 20일 첫 연습경기 패배 이후 내리 4연승이다.
이날 타선은 16안타를 몰아쳤다. 안현민(kt)이 만루 홈런을 터뜨렸고, 김도영(KIA)은 백투백 홈런을 포함해 3안타로 맹타를 휘둘렀다. 문보경은 3타수 2안타 1볼넷, 문현빈은 5타수 3안타, 신민재는 4타수 2안타 1사구를 기록했다.
대표팀은 1회초 선발 소형준이 2실점하며 끌려갔지만 2회말 곧바로 역전했다. 구자욱의 1타점 2루타, 신민재의 적시타, 박해민과 안현민의 밀어내기로 4-2를 만들었다. 4회말 박해민의 적시타로 5-2로 달아났다.
승부는 5회말에 갈렸다. 문현빈과 박동원이 연속 2타점 2루타를 날렸고, 안현민이 만루 홈런을 쏘아 올렸다. 이어 김도영이 좌월 백투백 홈런을 터뜨리며 14-2까지 벌렸다. 대표팀은 7회말 2점을 더 보탰고, 8회초 유영찬이 네 번째 투수로 등판해 홈런 2방을 허용하며 16-6이 됐다.
대표팀은 8회말 승부치기 상황을 두고 공격했고, 9회초 삼성 역시 무사 2루에 주자를 두고 승부치기로 진행했으나 양측 모두 점수를 내지 못했다.
이날 경기에는 일본 WBC 대표팀 수석코치 가네코 마코토가 직접 참관했다. 대표팀은 일본 코칭스태프가 지켜보는 가운데 장타력을 과시했다. 대표팀은 27일 kt wiz와 오키나와 마지막 연습경기를 치른 뒤 28일 오사카로 이동해 WBC 공식 평가전을 준비한다. 이어 다음 달 5일 체코전을 시작으로 월드 베이스볼 클래식 C조 조별리그에 돌입한다.
