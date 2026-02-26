부산교육청, '교육부 협약형 특성화고 육성지원' MOU

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 전날 오후 교육청 회의실에서 동남권 해양수도 부산의 지역정주 핵심인재 양성을 위한 '2026년 교육부 협약형 특성화고 육성지원 업무협약'을 체결했다고 26일 밝혔다.
이날 부산교육청·해양수산부·한국조선해양플랜트협회·HJ중공업·경남공업고등학교가 참여해, 경남공고를 조선해양플랜트 산업 발전 및 지역정주 인재양성을 위한 협약형 특성화고로 만드는 데 힘을 모으기로 했다.
협약을 통해 ▲해양수산부는 동남권 해양수도 핵심산업 인재 양성지원 ▲한국조선해양플랜트협회는 협약형 특성화고 학생 취업 지원 및 관련 기업 발굴 ▲HJ중공업은 산학협력을 기반으로 협약형 특성화고 학생 취업 지원 등에 적극 노력하기로 했다.
'협약형 특성화고'는 지역·국가에 필요한 특수 산업분야, 지역기반 산업 인재 육성을 위해 지자체-교육청-기업-특성화고 등이 협약을 통해 지역에 필요한 맞춤형 교육을 실현하는 특성화고등학교이다.
시교육청은 교육부의 '2026년 협약형 특성화고 육성계획'에 따라 지역 특성화고 중심으로 부산시·조선해양분야 기업체·지역대학과 협력하여 지역정주 인재양성 체계 구축을 위한 협약 체결에 노력해 왔다.
지난해 부산에서는 부산관광고가 관광마이스 분야 지역정주 인재양성을 위한 협약형 특성화고 육성사업에 선정된 바 있다. 부산관광고는 교육부로부터 5년간 최대 45억 원을 지원받게 된다.
올해 교육부 협약형 특성화고 사업에 공모하는 부산지역 특성화고는 조선해양플랜트 분야 경남공업고, 전력반도체 분야 금샘고 등 2곳이다.
김석준 교육감은 "협약형 특성화고 육성은 해양수도 부산을 살리고 지역산업에 필요한 인재를 양성하는데 큰 도움이 될 것"이라며 "직업계고의 경쟁력을 높이는 것은 물론, 지역 및 국가 발전에 이바지할 인재를 키우는 초석이 되길 바란다"고 말했다.
