부산교육청, 부산항 150주년 계기교육 자료 배포

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 부산항 개항 150주년을 맞아 초중고에 계기교육 자료를 배포한다고 26일 밝혔다.
이번 자료는 '부산항 개항 150년, 바다로 이어진 역사와 북극으로 향하는 미래'를 주제로 제작했다. 분기별로 ▲부산항의 시작, 왜 부산이었을까▲대한민국 관문 부산항▲북극항로 시대, 부산항의 새로운 150년▲부산항의 다음 항해, 우리의 선택 등을 다룬다.
각 주제는 부산항 개항의 역사적 배경, 국가 경제 성장 역할, 국제 복합항 위상, 북극항로 미래 가능성, 학생의 해양 시민 역할까지 담았다. 사회·역사·진로 교과와 창의적 체험활동에 연계 활용 가능하다. 이를 통해 학생의 역사 이해와 진로 탐색을 돕는다.
김석준 교육감은 "150년 전 부산 개항으로 열린 기회의 바다가 북극항로 같은 미래로 이어진다"며 "자료가 부산항의 역사·미래 가치를 이해하고 글로벌 해양시민으로 성장하는 데 밑거름이 되길 바란다"고 밝혔다.
부산시교육청은 지난 1월 '부산형 해양교육' 확대를 추진하며 '부산의 해양과 미래' 교과서 개발·보급, 부산해양수련원 설립 등 계획을 밝힌 바 있다.
ndh4000@newspim.com