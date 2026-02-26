<공주시 6급 이하 인사>
◇ 6급(17명)
▲ 홍보미디어실 오세경(승진) ▲ 자치행정과 이종민(금강유역환경청 파견, 3.1.字) ▲ 안전총괄과 김종찬(승진), 이태익(승진) ▲ 휴양공원과 공형빈(승진) ▲ 교육체육과 한상화(승진) ▲ 평생학습과 김응선(승진) ▲ 복지정책과 천슬기(승진) ▲ 경로장애인과 윤선우(승진), 임서윤(승진) ▲ 건설과 유노경(3.1.字 파견복귀) ▲ 도시정책과 인수현(승진) ▲ 상하수도과 노삼숙(승진), 신미정 ▲ 농업기술센터 오봉근(승진) ▲ 보건정책과 조현경 ▲ 건강관리과 한금옥
◇ 7급(30명)
▲ 기획감사실 윤평원(승진) ▲ 미래전략실 이진희(승진) ▲ 홍보미디어실 박종민(승진) ▲ 자치행정과 고운이(승진), 정완영(승진) ▲ 안전총괄과 권혁진(승진), 이예나(승진) ▲ 스마트정보과 김서준(승진) ▲ 회계과 신윤섭(승진), 이성욱(승진) ▲ 세무과 윤동식(승진) ▲ 경제과 김선미(3.1.字 복직) ▲ 자원순환과 윤대상(승진), 정찬범(승진) ▲ 평생학습과 임재훈(승진) ▲ 경로장애인과 김유리(승진), 박주준(승진) ▲ 가족지원과 강진수(승진) ▲ 교통과 송혜민(승진) ▲ 도로과 황성필(승진) ▲ 상하수도과 오성록(승진) ▲ 농업기술센터 문수지(승진) ▲ 보건소 노승규(승진), 최석영(승진) ▲ 계룡면 김신교(복직) ▲ 의당면 이광성(승진) ▲ 사곡면 이원정(승진) ▲ 중학동 지원주(승진) ▲ 웅진동 김솔(승진) ▲ 금학동 최연아
◇ 8급(37명)
▲ 투자유치실 이동아(승진) ▲ 자치행정과 강민아(승진), 성재승(승진) ▲ 회계과 조지희(승진) ▲ 세무과 박아름(승진), 장성주(승진) ▲ 민원토지과 고재평(승진), 노아영(승진) ▲ 문화예술과 윤소현(승진) ▲ 관광과 이소이(승진) ▲ 휴양공원과 이다빈(승진) ▲ 교육체육과 이서연 ▲ 복지정책과 백은솔(승진), 이정현(승진) ▲ 경로장애인과 육주연 ▲ 건설과 강지은(승진) ▲ 도시정책과 성지호(승진) ▲ 허가건축과 김석봉(승진) ▲ 교통과 안정희(3.13.字 복직), 임현교(승진) ▲ 도로과 노영우(승진), 한준섭(승진) ▲ 상하수도과 이명재 ▲ 보건소 오솔미(승진), 윤지명(승진), 이가현(승진), 이희련(승진), 최상아(승진) ▲ 유구읍 이세원(승진) ▲ 이인면 강현구(승진) ▲ 계룡면 나하니(승진) ▲ 반포면 최보경(승진) ▲ 우성면 곽한빈(승진), 박용선(승진) ▲ 신관동 배수민(승진) ▲ 월송동 오경화(승진), 정다운(승진)
◇ 9급 신규임용 및 정규임용(29명)
▲ 투자유치실 노주연 ▲ 스마트정보과 길재훈 ▲ 세무과 이은경 ▲ 관광과 김선우 ▲ 문화유산과 최진영 ▲ 교육체육과 김우탁 ▲ 평생학습과 김희주 ▲ 교통과 최나리 ▲ 상하수도과 이도현 ▲ 보건소 권솔미, 김대성, 장주희 ▲ 유구읍 지현지 ▲ 이인면 김나연 ▲ 탄천면 안규태, 임용철 ▲ 계룡면 이금옥 ▲ 반포면 오강직 ▲ 의당면 이현수 ▲ 정안면 이종성 ▲ 우성면 이성희 ▲ 중학동 이윤수 ▲ 웅진동 민의홍, 이태주 ▲ 금학동 임수빈 ▲ 옥룡동 박현수, 이지성 ▲ 신관동 임재관 ▲ 월송동 장유선
이상 2026년 3월 3일자
