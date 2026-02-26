전주시, 21개국 주한대사 초청…글로벌 문화도시 위상 강화

한옥·음식·한지 체험 통한 도시 경쟁력 홍보
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 세계 21개국을 대표하는 주한 외국공관장들이 대한민국 문화도시 전주를 찾아 전주 고유의 매력을 직접 체감했다.
전주시와 대한민국시도지사협의회는 26일부터 27일까지 1박 2일간 21개국 주한 외국공관장을 초청해 전주의 문화와 미래 비전을 소개했다.
아시아·미주·유럽·아프리카 등 21개국을 대표하는 32명의 대사 내외가 지방 도시를 방문한 것은 이례적인 규모로 평가된다.
이번 방문은 전통과 현대가 조화를 이루는 역사도시 전주의 위상을 국제사회에 알리고, 대외 협력 기반을 강화하기 위해 마련됐다.
시는 유네스코 음식창의도시로서 전주의 대표 음식문화를 선보이고, 스포츠 정책과 2027년 세계문화정상회의 개최 계획 등 미래 도시 비전을 공유했다.
참석자들은 전주한옥마을과 경기전, 국립무형유산원 등을 찾아 천년 역사와 풍부한 문화유산을 체험했다. 전통 한지 제작 과정에도 참여하며 한지의 우수성과 산업적 확장 가능성에 대한 이해를 높였다.
세계지방정부연합(UCLG)이 주관하는 세계문화정상회의는 문화와 도시 발전을 연계한 국제 의제를 논의하는 대표적 회의체로, 전 세계 도시 정상과 전문가들이 참여한다.
전주시는 2027년 회의를 통해 문화도시 위상을 강화하고 관광·경제 교류의 중심 도시로 도약한다는 구상이다.
우범기 전주시장은 "전주의 문화자원과 산업 역량을 세계에 알리고 지속가능한 국제 협력 기반을 다지는 계기가 될 것"이라고 말했다.
