수원도시재단, 소상공인 1대 1 맞춤형 '현장 방문 컨설팅' 지원

[수원=뉴스핌] 노호근 기자 = 수원도시재단은 경영에 어려움을 겪거나 재도약을 준비하는 관내 소상공인을 위해 '2026년 찾아가는 소상공인 1대 1 컨설팅 지원사업' 참여자를 오는 26일부터 모집한다고 밝혔다.
이번 사업은 급변하는 소비 트렌드와 디지털 전환 기조에 발맞춰 소상공인의 자생력을 강화하기 위해 마련됐다.
기존의 이론 중심 교육에서 벗어나 전문 컨설턴트가 소상공인의 사업장을 직접 방문해 현장의 문제를 진단하고 실무적인 해결책을 제시하는 것이 핵심이다.
컨설팅 분야는 소상공인들의 현장 수요가 높은 ▲일반경영▲온라인 마케팅▲브랜딩▲기술전수▲세무▲노무▲지식재산권▲친환경·ESG 경영 등 총 8개 부문으로 구성됐다.
지원 대상은 수원시 소재 소상공인 및 예비 소상공인이다. 선정된 업체에는 회당 2시간씩 최대 2회의 컨설팅이 제공되며 컨설팅 비용은 수원도시재단이 전액 지원해 소상공인의 경제적 부담을 최소화했다.
참여 신청은 26일부터 예산 소진 시까지 상시 가능하다. 수원도시재단 또는 수원시장허브 홈페이지에서 공고문을 확인한 후 신청서를 내려받아 이메일로 접수하면 된다. 재단은 신청 내용을 바탕으로 기초 상담을 진행한 뒤 분야별 최적의 전문가를 매칭할 계획이다.
이병진 수원도시재단 이사장은 "전문가가 현장을 직접 찾아 경영 애로사항을 정확히 진단하고 즉시 적용 가능한 해결 방안을 제시할 것"이라며 "분야별 맞춤형 컨설팅을 통해 소상공인들이 실질적인 경영 개선 성과를 체감할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
