장수군, 치매환자 배회감지기 무상지원 확대

[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 치매환자 실종 예방과 지역사회 안전망 강화를 위한 GPS 기반 손목형 배회감지기 무상지원사업을 추진한다고 26일 밝혔다.
손목형 배회감지기는 보호자가 스마트폰 앱을 통해 환자의 실시간 위치와 이동 경로를 확인할 수 있어 위급 상황 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 돕는 것이 핵심이다.
특히 시계형으로 대여되며, 안심존을 설정해 지정 구역을 벗어날 경우 보호자에게 즉시 알림이 전송된다. 긴급 상황 발생 시 별도 알림 기능도 제공돼 안전성을 높였다.
군은 올해 총 50대를 보급하고, 기기 구입비와 2년간의 통신료를 전액 지원할 계획이다.
이를 통해 보호자의 돌봄 부담을 줄이고 치매환자의 실종과 안전사고를 사전에 예방한다는 방침이다.
지원 대상은 배회 위험이 있는 치매환자이며, 보호자가 반드시 방문해 신청해야 한다.
자세한 사항은 장수군 치매안심센터로 문의하면 된다.
노승무 의료원장은 "치매환자 실종은 가족과 지역사회 모두에게 큰 어려움"이라며 "안전한 생활 환경 조성을 위해 촘촘한 보호체계를 강화해 나가겠다"고 말했다.
