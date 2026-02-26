首尔市积极培育"量子科技"产业 推动AI、生物、金融等领域变革

纽斯频通讯社首尔2月26日电 韩国首尔市政府正式启动覆盖量子产业全周期的培育体系，以量子科技这一未来产业竞争力的核心战略技术为中心，建立基础设施，培养专业人才，支持研发（R&D）与成果转化，构建全球交流合作网络。市政府计划推动量子科技与人工智能（AI）、生物、金融等核心产业协同发展，将首尔打造成为全球量子产业中心。

【插图=AI生成】

量子科技作为下一代核心技术，突破了传统信息技术局限，在超高速计算、超高精度传感和绝对安全通信等方面实现重大突破，可广泛应用于人工智能（AI）、生物、金融、国防等多个产业领域，被誉为引领产业新范式的"游戏规则改变者"。首尔市政府将实施"量子转型（Quantum Transformation，QX）"战略，把这一新兴科技浪潮拓展至全产业领域，推动产业结构转型，在培育未来新兴产业的同时，全面提升产业竞争力。

为此，首尔市政府正推进综合培育政策，重点包括建设量子产业基础设施、培养专业人才、支持研发（R&D）和技术成果转化，以及强化产学研交流合作。同时，市政府还将依据2025年制定的《首尔市量子产业培育支援条例》，编制《首尔市量子科技产业中长期发展战略（五年计划）》，明确未来五年的政策方向，为构建系统性的产业培育基础提供制度保障。

首尔市经济室长表示："首尔汇聚了国内量子研究人员、主要高效及企业，是推动量子科技与人工智能（AI）、生物、金融等核心产业联动实现商业化的最佳地区。市政府将持续提供政策支持，完善基础设施建设，培养专业人才，促进产业融合，推动首尔发展成为'全球量子枢纽'。" （完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社