인천 연수구, 대중교통 취약 송도 6·8공구에 공영버스 운행…내달 3일 시작

인천시 연수구는 다음달 3일 부터 인천대입구역∼송도센트럴파크, 연수구 제2청사∼테크노파크역, 테크노파크역∼송도역 등 3개 구간에서 공영버스를 운행한다고 26일 밝혔다.
구는 출퇴근과 통학 수요가 높은 지역을 중심으로 노선을 정했다고 설명했다.
공영버스는 대중교통 인프라가 열악한 송도 6·8공구 등에 출퇴근이나 등하교 시간에 집중 배차된다.
구는 공영버스 운행을 위해 20억원 가량을 들여 전기 중형버스 6대를 도입하고 전용 충전시설도 설치했다.
공영버스는 평일 오전 6시 30분부터 오후 9시 30분까지 운행하며 요금은 인천시 지선버스와 같은 일반 1200원, 청소년 850원, 어린이 500원에 수도권 통합 환승도 가능하다.
구는 오는 27일 오전 10시부터 시범 운영에 나서 노선 점검과 시스템 최적화를 마친 뒤 다음 달 3일 오전 6시 30분부터 정상 운행할 계획이다.
이재호 연수구청장은 "향후 이용 수요와 운행 데이터를 분석해 노선 운영을 보완 확대할 계획이다"고 말했다.
