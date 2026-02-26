창원시, 진해군항제 '예비문화관광축제' 지정

글로벌 마케팅 및 콘텐츠 강화 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 지역 대표 봄 축제인 진해군항제가 문화체육관광부 지정 2026~2027년 예비문화관광축제로 선정됐다고 26일 밝혔다.
예비축제는 향후 2028~2029년 문화관광축제로 진입하기 위한 준비단계다. 창원시는 경상남도 추진위원회의 심사와 추천을 거쳐 문화체육관광부로부터 지정받았다.
문화체육관광부는 축제 개최 실적, 발전 가능성 등을 종합 검토해 이번 결정을 내렸다.
지정 기간은 2년으로, 창원시는 전문가·소비자·지역주민 참여 평가와 함께 축제 역량 강화를 위한 과제지원, 축제 컨퍼런스 등 다양한 프로그램을 추진한다. 평가 결과에 따라 문화관광축제로 승격될 기회도 주어진다.
김만기 창원시 문화관광체육국장은 "이번 예비축제 지정은 진해군항제가 한 단계 도약할 발판이 될 것"이라며 "축제 콘텐츠를 강화하고 글로벌 홍보마케팅을 확대해 진해군항제를 세계적인 축제로 발전시키겠다"고 말했다.
올해 64회를 맞는 진해군항제는 오는 3월 27일부터 4월 5일까지 10일간 열린다. 벚꽃 절정기와 맞물려 충무공 이순신 장군의 호국정신을 기리는 다양한 문화예술 프로그램으로 국내외 관광객의 발길을 모을 전망이다.
